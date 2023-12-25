Самая большая потеря – знаменитости, которые умерли в 2023 году
В этом году мир потерял многих выдающихся людей, некоторые из них покинули нас раньше времени. Среди них — известные актеры, обладатели "Гремми" и очень состоятельные бизнесмены.
Об этом пишет Sky News.
Тина Тернер
Певица была королевой рок-н-ролла, звездой электрической сцены и одним из самых выдающихся голосов последних десятилетий.
Она стала популярна еще в 1960-х годах вместе с бывшим мужем Айком Тернером. Артистка покинула его, потому что в их отношениях было домашнее насилие в ее сторону.
Тернер стала сольной певицей в 1980-е. Она зажгла публикой своей уверенностью, что и в 40 лет она может начать удачную карьеру. Ее запомнили, как сексуальную, талантливую и очень харизматичную звезду.
Она скончалась в возрасте 83 лет. Тина Тернер покинула наш мир в своем доме в Швейцарии.
Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии смог сделать себе славу одного из самых ярких, но при этом и самых скандальных политиков.
Берлускони запомнили, как руководителя страны, участвовавшего в секс-вечеринках с проститутками. При таких увлечениях его удалось выиграть кресло премьера трижды — в 1994-1995, 2001-2006 и 2008-2011 годах.
Сильвио Берлускони скончался после лечения легочной инфекции, связанной с хронической лейкемией.
Тони Беннет
Легендарный поп- и джазовый певец Тони Беннет за свою жизнь получил 20 "Грэмми". Он продал миллионы пластинок с песнями и прочно вошел в истории музыки.
Фрэнк Синатра называл его "лучшим певцом в бизнесе". Беннет продолжал выступать даже в свои 90 лет.
Тони Беннет болел болезнью Альцгеймера и умер в возрасте 96 лет.
Джейн Биркин
Британская французская актриса и певица Джейн Биркин была одной из самых известных женщин в истории моды. Именно она вдохновила дизайнера Hermes создать сумку, в которую вмещается все — и эта модель стала легендарной. Чтобы купить Hermes Birkin, нужно ждать примерно 7 лет.
Джейн Биркин скончалась, когда ей было 76 лет. Президент Франции Эммануэль Макрон был очень расстроен такой потерей.
"Она олицетворяла свободу, она пела самыми красивыми словами нашего языка, Джейн Биркин — была французской иконой" , — сказал президент.
Ангус Клауд
"Молодая кровь" актерского мира Ангус Клауд только начал свою карьеру. Он стал популярен после съемок в сериале "Эйфория" с Зендеей. Клауд сыграл парня Феско.
Это была его первая роль, до этого он работал в ресторане в Бруклине, Нью-Йорк.
Он погиб от случайной передозировки запрещенными веществами. Ему было всего 25 лет.
Мохамед аль-Файед
Бизнесмен египетского происхождения, прославившийся своим торговым центром Harrods и футбольным клубом "Фулхэм". Также часть мира его знает, как отца Додди аль-Файеда, у которого был роман с принцессой Дианой. Они вместе погибли в автокастрофе в Париже.
После их смерти он вел длительную кампанию, утверждая, что катастрофа не была несчастным случаем и что ее организовали британские службы безопасности.
Состояние семьи аль-Файеда составило более 2 миллиардов долларов. Бизнесмен умер в возрасте 94 лет и был похоронен в Лондоне.
Сэр Майкл Хэмбон
Он был одним из первых членов Королевского национального театра в 1960-е годы. Актер сыграл в известных фильмах "Речь короля", "Госфордский парк" и "Паддингтон".
Известность к нему пришла после роли директора Хогвартса. Он навсегда запомнится, как Дамболдор, который помог победить Темного лорда.
Актер покинул нас в возрасте 82 лет.
Мэтью Перри
Культовый актер из сериала "Друзья" известен практически во всем мире. Мэттью Перри сыграл всегда веселого и очень забавного Чендлера Бинга, однако в жизни сам был очень несчастен.
Он боролся с разными зависимостями, искал себя и так и не смог превзойти свою первую роль в сеткоме.
Он умер в 54. На честь него основали фонд, который помогает людям побороть зависимость от вредных веществ.
Бенджамин Софония
Он был британским поэтом, писателем, успешным романтиком и сыграл роль Джеремии — проповедника ада и проклятого огня в сериале "Острые картузы".
Он родился в Бирмингеме в 1958 году. Его отец был почтальоном, а мать — медсестрой. У Софании была дисклексия, поэтому оставил школу в 13 лет, так и не научившись писать и читать. Однако это не помешало ему стать одним из известнейших поэтов современной Британии.
Софония умер в 65 лет, спустя восемь недель после того, как у него диагностировали опухоль мозга.
Напомним, что стала известна причина смерти актера оскароносного фильма "История любви".
Раньше мы писали о причине неожиданной смерти Мэттью Перри.
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