Самая большая потеря – знаменитости, которые умерли в 2023 году

Сэр Майкл Хэмбон. Фото: стопкадр фильма "Гарри Поттер"

В этом году мир потерял многих выдающихся людей, некоторые из них покинули нас раньше времени. Среди них — известные актеры, обладатели "Гремми" и очень состоятельные бизнесмены.

Об этом пишет Sky News.

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Тина Тернер

Певица была королевой рок-н-ролла, звездой электрической сцены и одним из самых выдающихся голосов последних десятилетий.

Она стала популярна еще в 1960-х годах вместе с бывшим мужем Айком Тернером. Артистка покинула его, потому что в их отношениях было домашнее насилие в ее сторону.

Тернер стала сольной певицей в 1980-е. Она зажгла публикой своей уверенностью, что и в 40 лет она может начать удачную карьеру. Ее запомнили, как сексуальную, талантливую и очень харизматичную звезду.

Она скончалась в возрасте 83 лет. Тина Тернер покинула наш мир в своем доме в Швейцарии.

Тина Тернер. Фото: REUTERS/Michael Urban

Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии смог сделать себе славу одного из самых ярких, но при этом и самых скандальных политиков.

Берлускони запомнили, как руководителя страны, участвовавшего в секс-вечеринках с проститутками. При таких увлечениях его удалось выиграть кресло премьера трижды — в 1994-1995, 2001-2006 и 2008-2011 годах.

Сильвио Берлускони скончался после лечения легочной инфекции, связанной с хронической лейкемией.

Сильвио Берлускони. Фото: Reuters

Тони Беннет

Легендарный поп- и джазовый певец Тони Беннет за свою жизнь получил 20 "Грэмми". Он продал миллионы пластинок с песнями и прочно вошел в истории музыки.

Фрэнк Синатра называл его "лучшим певцом в бизнесе". Беннет продолжал выступать даже в свои 90 лет.

Тони Беннет болел болезнью Альцгеймера и умер в возрасте 96 лет.

Тони Беннет. Фото: facebook.com/tonybennett/

Джейн Биркин

Британская французская актриса и певица Джейн Биркин была одной из самых известных женщин в истории моды. Именно она вдохновила дизайнера Hermes создать сумку, в которую вмещается все — и эта модель стала легендарной. Чтобы купить Hermes Birkin, нужно ждать примерно 7 лет.

Джейн Биркин скончалась, когда ей было 76 лет. Президент Франции Эммануэль Макрон был очень расстроен такой потерей.

"Она олицетворяла свободу, она пела самыми красивыми словами нашего языка, Джейн Биркин — была французской иконой" , — сказал президент.

Джейн Биркин. Фото: Associated Press

Ангус Клауд

"Молодая кровь" актерского мира Ангус Клауд только начал свою карьеру. Он стал популярен после съемок в сериале "Эйфория" с Зендеей. Клауд сыграл парня Феско.

Это была его первая роль, до этого он работал в ресторане в Бруклине, Нью-Йорк.

Он погиб от случайной передозировки запрещенными веществами. Ему было всего 25 лет.

Ангус Клауд. Фото: стопкадр сериала "Эйфория"

Мохамед аль-Файед

Бизнесмен египетского происхождения, прославившийся своим торговым центром Harrods и футбольным клубом "Фулхэм". Также часть мира его знает, как отца Додди аль-Файеда, у которого был роман с принцессой Дианой. Они вместе погибли в автокастрофе в Париже.

После их смерти он вел длительную кампанию, утверждая, что катастрофа не была несчастным случаем и что ее организовали британские службы безопасности.

Состояние семьи аль-Файеда составило более 2 миллиардов долларов. Бизнесмен умер в возрасте 94 лет и был похоронен в Лондоне.

Мохамед аль-Файед. Фото: Eamonn McCabe/The Guardian

Сэр Майкл Хэмбон

Он был одним из первых членов Королевского национального театра в 1960-е годы. Актер сыграл в известных фильмах "Речь короля", "Госфордский парк" и "Паддингтон".

Известность к нему пришла после роли директора Хогвартса. Он навсегда запомнится, как Дамболдор, который помог победить Темного лорда.

Актер покинул нас в возрасте 82 лет.

Сэр Майкл Хэмбон. Фото: стопкадр фильма "Гарри Поттер"

Мэтью Перри

Культовый актер из сериала "Друзья" известен практически во всем мире. Мэттью Перри сыграл всегда веселого и очень забавного Чендлера Бинга, однако в жизни сам был очень несчастен.

Он боролся с разными зависимостями, искал себя и так и не смог превзойти свою первую роль в сеткоме.

Он умер в 54. На честь него основали фонд, который помогает людям побороть зависимость от вредных веществ.

Мэтью Перри. Фото: instagram.com/mattyperry4/

Бенджамин Софония

Он был британским поэтом, писателем, успешным романтиком и сыграл роль Джеремии — проповедника ада и проклятого огня в сериале "Острые картузы".

Он родился в Бирмингеме в 1958 году. Его отец был почтальоном, а мать — медсестрой. У Софании была дисклексия, поэтому оставил школу в 13 лет, так и не научившись писать и читать. Однако это не помешало ему стать одним из известнейших поэтов современной Британии.

Софония умер в 65 лет, спустя восемь недель после того, как у него диагностировали опухоль мозга.

Бенджамин Софония. Фото: стопкадр из сериала "Острые картузы"

Напомним, что стала известна причина смерти актера оскароносного фильма "История любви".

Раньше мы писали о причине неожиданной смерти Мэттью Перри.