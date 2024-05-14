Українська кіноакадемія назвала стрічки, які було номіновано на "Золота дзиґа-2024"

Найкращий фільм року — 5 номінантів на кінопремію "Золота дзиґа-2024"
Українська кіноакадемія назвала цьогорічних номінантів на національну кінопремію "Золота дзиґа". У категорії "Найкращий фільм" будуть змагатися 5 стрічок.
Про це кіноакадемія повідомила на своїй сторінці Instagram.
Фільми-номінанти на кінопремію "Золота дзиґа-2024"
За нагороду "Найкращий фільм" на щорічній кінопремії "Золота дзиґа" будуть змагатися 5 українських стрічок.
Номінантів кіноакадеміки обрали з 40 фільмів і 10 серіалів.
"20 днів у Маріуполі" (режисер — Мстислав Чернов).
Стрічка показує, як російська армія взяла в облогу місто і нищила його разом із мешканцями. Знімальна група стрічка (режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василиса Степаненко) опинилися в Маріуполі 23 лютого 2022 року, за годину до заходу російських військ. Режисер разом з командою вирішили залишатися в Маріуполі. Коли місто опинилося в облозі, вони зафіксували воєнні злочини росіян.
"Довбуш" (режисер — Олесь Санін).
Сюжет історичної епопеї Олеся Саніна розгортається у XVIII столітті в мальовничих Карпатах. Ватага опришків під проводом двох братів — Івана та Олекси Довбушів — стали надією для народу і страхом для ворогів. Дороги братів розходяться, панство кидає всі зусилля на придушення волелюбних настроїв, якими охоплені Карпати.
"Ля Палісіада" (режисер —Філіп Сотниченко).
Події в стрічці розгортаються в 1996 році, в останні місяці існування смертної кари в Україні. Судовий психіатр Олександр (Андрій Журба) та його товариш, слідчий Ільгар (Навруз Пашаєв), розслідують вбивство свого колеги-міліціонера. Трьох чоловіків пов’язувала спільна робота, давня дружба та почуття до однієї жінки. Тепер вона – вдова загиблого.
"Уроки толерантності" (режисер — Аркадій Непиталюк).
Стрічка розповідає історію провінційної української родини, яка опиняється у скруті. Щоб підзаробити, вони погоджуються взяти участь у програмі ЄС, за якою родина має прийняти до себе хлопця нетрадиційної орієнтації.
"Як там Катя?" (режисер — Крістіна Тинькевич).
Сюжет фільму будується навколо головної героїні Анни — матері-одиначки, яка є головною опорою для своєї родини: сестри, матері та маленької доньки Каті. На початку стрічки Анна у радісному передчутті нового життя — вона взяла кредит на житло і зовсім скоро зможе створити кращі умови для своєї дитини, однак героїня потрапляє у біду.
Переможців національної кінопремії обиратимуть у червні 2024 року.
Українська кіноакадемія заснувала українську національну кінопремію "Золота дзиґа" у 2017 році. Головним символом кінопремії є статуетка "Золота дзиґа", яка символізує стрімкий та невпинний розвиток українського кінематографа.
Раніше ми писали, що режисер фільму про Маріуполь не встиг сказати на сцені премії Оскар. А британські кінокритики високо оцінили фільм "20 днів у Маріуполі".
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