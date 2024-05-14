Українська кіноакадемія назвала стрічки, які було номіновано на "Золота дзиґа-2024"

Статуетка "Золота дзиґа". Фото: facebook.com/uafilmacademy/

Українська кіноакадемія назвала цьогорічних номінантів на національну кінопремію "Золота дзиґа". У категорії "Найкращий фільм" будуть змагатися 5 стрічок.

Про це кіноакадемія повідомила на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Фільми-номінанти на кінопремію "Золота дзиґа-2024"

За нагороду "Найкращий фільм" на щорічній кінопремії "Золота дзиґа" будуть змагатися 5 українських стрічок.

Номінантів кіноакадеміки обрали з 40 фільмів і 10 серіалів.

"20 днів у Маріуполі" (режисер — Мстислав Чернов).

Стрічка показує, як російська армія взяла в облогу місто і нищила його разом із мешканцями. Знімальна група стрічка (режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василиса Степаненко) опинилися в Маріуполі 23 лютого 2022 року, за годину до заходу російських військ. Режисер разом з командою вирішили залишатися в Маріуполі. Коли місто опинилося в облозі, вони зафіксували воєнні злочини росіян.

"Довбуш" (режисер — Олесь Санін).

Сюжет історичної епопеї Олеся Саніна розгортається у XVIII столітті в мальовничих Карпатах. Ватага опришків під проводом двох братів — Івана та Олекси Довбушів — стали надією для народу і страхом для ворогів. Дороги братів розходяться, панство кидає всі зусилля на придушення волелюбних настроїв, якими охоплені Карпати.

"Ля Палісіада" (режисер —Філіп Сотниченко).

Події в стрічці розгортаються в 1996 році, в останні місяці існування смертної кари в Україні. Судовий психіатр Олександр (Андрій Журба) та його товариш, слідчий Ільгар (Навруз Пашаєв), розслідують вбивство свого колеги-міліціонера. Трьох чоловіків пов’язувала спільна робота, давня дружба та почуття до однієї жінки. Тепер вона – вдова загиблого.

"Уроки толерантності" (режисер — Аркадій Непиталюк).

Стрічка розповідає історію провінційної української родини, яка опиняється у скруті. Щоб підзаробити, вони погоджуються взяти участь у програмі ЄС, за якою родина має прийняти до себе хлопця нетрадиційної орієнтації.

"Як там Катя?" (режисер — Крістіна Тинькевич).

Сюжет фільму будується навколо головної героїні Анни — матері-одиначки, яка є головною опорою для своєї родини: сестри, матері та маленької доньки Каті. На початку стрічки Анна у радісному передчутті нового життя — вона взяла кредит на житло і зовсім скоро зможе створити кращі умови для своєї дитини, однак героїня потрапляє у біду.

Переможців національної кінопремії обиратимуть у червні 2024 року.

Українська кіноакадемія заснувала українську національну кінопремію "Золота дзиґа" у 2017 році. Головним символом кінопремії є статуетка "Золота дзиґа", яка символізує стрімкий та невпинний розвиток українського кінематографа.

Раніше ми писали, що режисер фільму про Маріуполь не встиг сказати на сцені премії Оскар. А британські кінокритики високо оцінили фільм "20 днів у Маріуполі".