Украинская киноакадемия назвала ленты, номинированные на "Золотой волчок-2024"

Статуэтка "Золота дзиґа". Фото: facebook.com/uafilmacademy/

Украинская киноакадемия назвала номинантов на национальную кинопремию "Золота дзиґа". В категории "Лучший фильм" будут соревноваться 5 лент.

Об этом киноакадемия сообщила на своей странице Instagram.

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Фильмы-номинанты на кинопремию "Золота дзиґа"

За награду "Лучший фильм" на ежегодной кинопремии "Золота дзиґа" будут соревноваться 5 украинских лент.

Номинантов киноакадемики выбрали из 40 фильмов и 10 сериалов.

"20 дней в Мариуполе" (режиссер — Мстислав Чернов).

Лента показывает, как российская армия взяла в осаду город и уничтожала его вместе с жителями. Съемочная группа лента (режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко) оказались в Мариуполе 23 февраля 2022 года, за час до захода российских войск. Режиссер вместе с командой решили оставаться в Мариуполе. Когда город оказался в осаде, они зафиксировали военные преступления россиян.

"Довбуш" (режиссер — Олесь Санин).

Сюжет исторической эпопеи Олеся Санина разворачивается в XVIII веке в живописных Карпатах. Ватага опрышков под предводительством двух братьев — Ивана и Олексы Довбушей — стали надеждой для народа и страхом для врагов. Дороги братьев расходятся, панство бросает все усилия на подавление свободолюбивых настроений, которыми охвачены Карпаты.

"Ля Палисиада" (режиссер — Филипп Сотниченко).

События разворачиваются в 1996 году, в последние месяцы существования смертной казни в Украине. Судебный психиатр Александр и его товарищ, следователь Ильгар, расследуют убийство своего коллеги-милиционера. Трех мужчин связывала совместная работа, давняя дружба и чувства к одной женщине. Теперь она — вдова погибшего.

"Уроки толерантности" (режиссер — Аркадий Непиталюк).

Лента рассказывает историю провинциальной украинской семьи, которая оказывается в беде. Чтобы подзаработать, они соглашаются принять участие в программе ЕС, по которой семья должна принять у себе парня нетрадиционной ориентации.

"Как там Катя?" (режиссер — Кристина Тынькевич).

Сюжет фильма строится вокруг главной героини Анны — матери-одиночки, которая является главной опорой для своей семьи: сестры, матери и маленькой дочери Кати. В начале ленты Анна в радостном предвкушении новой жизни — она взяла кредит на жилье и совсем скоро сможет создать лучшие условия для своего ребенка, однако героиня попадает в беду.

Победителей национальной кинопремии будут выбирать в июне 2024 года.

Украинская киноакадемия основала украинскую национальную кинопремию "Золота дзиґа" в 2017 году. Главным символом кинопремии является статуэтка "Золота дзиґа", которая символизирует стремительное и непрерывное развитие украинского кинематографа.

Ранее мы писали, что режиссер фильма о Мариуполе не успел сказать на сцене премии Оскар. А британские кинокритики высоко оценили фильм "20 дней в Мариуполе ".