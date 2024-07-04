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Лучший ротный и друг — на войне погиб украинский писатель и юрист

4 июля 2024 14:30
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
На фронте погиб писатель и юрист Василий Паламарчук
Защитник и писатель Василий Паламарчук. Фото: Facebook
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

При выполнении задания на восточном направлении погиб писатель и юрист Василий Паламарчук с позывным "Адвокат". Трое детей остались без отца.

Об этом сообщила пресс-служба Олешковской территориальной громады.

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Защитник погиб при выполнении боевого задания в городе Нью-Йорк Донецкой области. Побратимам удалось эвакуировать его тело.

"Сегодня на восточном направлении во время выполнения боевой задачи погиб наш земляк, военный, писатель Василий Паламарчук — любимый мужчина и любящий отец троих детей", — говорится в сообщении.

На трагическое известие отреагировала боевой медик Инна Короленко. Она гордится тем, что была с ним знакома.

"Я вас фотографировала тогда в честь дня рождения, а теперь этот портрет ходит по сети с надписью "светлая память. Василий Паламарчук, "Адвокат", лучший ротный, друг, талантливый юрист, отец, муж и человек", — написала она.

Лучший ротный и друг - на войне погиб украинский писатель и юрист - фото 1
Защитник и писатель Василий Паламарчук во время службы. Фото: Facebook
Лучший ротный и друг - на войне погиб украинский писатель и юрист - фото 2
Защитник и писатель Василий Паламарчук с семьей. Фото: Facebook

Паламарчук защищал нашу страну с 2014 года в составе 28-й ОМБР. Он написал книгу "Військовий непотріб" об участии в боевых действиях и размещал рассказы о своей службе в соцсетях. До начала войны Василий работал адвокатом, однако променял кодексы на оружие и стал сначала разведчиком-пулеметчиком, а затем командиром роты огневой поддержки 206-го батальона территориальной обороны ВСУ.

Напомним, свою жизнь за мирную Украину отдал украинский хореограф Антон Смецкий, который ставил постановки для певицы Ирины Билык и шоумена Дмитрия Коляденко. А также на фронте погиб брат лидера группы "Без обмежень" Сергея Танчинца Дмитрий Чендей.

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