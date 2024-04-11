Найкрасивіша королева світу стане бабусею

Королева Ранія. Фото: instagram.com/queenrania/

У королівській родині Йорданії скоро буде поповнення. Спадкоємець принц Хусейн та його дружина, принцеса Раджва, які одружилися 10 місяців тому вперше стануть батьками.

Про це стало відомо з соціальних мереж королівської родини Йорданії.

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Дитина з'явиться на світ вже цього літа. Малюк стане першим онуком королеви Ранії та короля Абдалли II.

"Королівський Хашимітський двір радий повідомити, що Їх Королівські Високості наслідний принц Аль-Ху Хусейн бін Абдалла II і принцеса Раджва аль-Ху Хусейн очікують свою першу дитину цього літа. Королівський Хашимітський двір щиро вітає Їхню Величність короля Абдаллу II і королеву цим і бажає Їх Королівським Високостям наслідному принцу Аль Хусейну і принцесі Раджві міцного здоров'я і радості", — йдеться в повідомленні.

Принц Хусейн, якому у червні виповниться 30 років, — їхній старший син, саме він є спадкоємцем престолу.

Він отримав престижну міжнародну освіту (ступінь бакалавра в галузі міжнародної історії в Джорджтаунському університеті та закінчив Королівську військову академію в Сандхерсті), а зараз виконує офіційні обов'язки члена королівської родини та допомагає батькові у державних справах. Його дружина, 29-річна принцеса Раджва, до весілля будувала кар'єру в США: вона закінчила архітектурний коледж Сіракузького університету та здобула ступінь магістра в Інституті дизайну та мерчендайзингу моди в Лос-Анджелесі, після чого деякий час працювала в архітектурному бюро. У серпні 2022 року принц Хусейн і принцеса Раджва оголосили про заручини, а через рік, у червні, зіграли пишне весілля, на яке з'їхалися представники багатьох королівських сімей світу, зокрема Кейт Міддлтон та принц Вільям.

Крім принца Хусейна, у королеви Ранії та короля Абдалли ще троє дітей: 27-річна принцеса Іман, яка вийшла заміж минулого року, 24-річна принцеса Сальма та 19-річний принц Хашем.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон на думку працівників палацу, стала жертвою "проклятт". А раніше стало відомо Кейт Міддлтон була змушена відкрити діагноз.