Експерт з мови тіла розповів, як насправді почувався хворий король Чарльз під час святкової служби

Король Чарльз ІІІ. Фото: Reuters

Король Чарльз був присутній на великодній службі в каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Він був дуже радий повернутися в до свого народу, стверджує провідний експерт з мови тіла.

Про це пише Daily Mail.

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Під час свого першого офіційного виходу після діагностики раку монарх був у гарному гуморі. Експерт Джуді Джеймс розповіла, що у короля також не було бажання залишати підданих і йти до церкви. Підтримка натовпу розчулила монарха.

Король Чарльз ІІІ з королевою Каміллою. Фото: Reuters

"Чарльз ніби насолоджувався, частково повернувшись на роботу. Він демонстрував веселий настрій та жартував з натовпом", — говорить Джеймс.

Чарльз був у піднесеному настрої, коли повернувся до публічного життя. Дружина монарха, королева Камілла також виглядала спокійною.

Король Чарльз ІІІ з королевою Каміллою. Фото: Reuters

"Були ознаки навіть певної гордості, що Чарльз знову повертається до громадського життя", — ділиться фахівець.

Однак, незважаючи на це, пасхальна служба королівської родини помітно відрізнялася від інших. Минулого року, під час своєї першої великодньої служби в якості короля, Чарльз очолив ходу, включаючи Вільяма, Кейт та їхніх дітей, тоді як цього року він прибув на машині, щоб захистити його від інфекції під час лікування — згідно з розпорядженням лікаря.

Принц і принцеса Уельські не були присутні, оскільки, Кейт продовжує лікування.

Минулого тижня принцеса розповіла, що у неї діагностували рак і вона проходила профілактичну хіміотерапію. Кейт Міддлтон проведе пасхальні канікули з родиною у Амнер-Голлі, їхньому заміському будинку.

Після емоційного відео Кейт король сказав, що "пишається" принцесою за її сміливість у висловлюванні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як діти сприйняли діагноз Кейт Міддлтон. А також ми писали, хто надихнув Кейт Міддлтон розповісти про свій діагноз.