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Самая красивая королева мира станет бабушкой

11 апреля 2024 07:55
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Самая красивая королева мира станет бабушкой
Королева Рания. Фото: instagram.com/queenrania/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

В королевской семье Иордании скоро будет пополнение. Наследник принц Хусейн и его супруга, принцесса Раджва, женившиеся 10 месяцев назад, впервые станут родителями.

Об этом стало известно из социальных сетей королевской семьи Иордании.

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У королевы Иордании появится первый внук

Ребенок появится на свет уже этим летом. Малыш станет первым внуком королевы Рании и короля Абдаллы II.

"Королевский Хашимитский двор рад сообщить, что Их Королевские Высочества наследный принц Аль-Ху Хусейн бин Абдалла II и принцесса Раджва аль-Ху Хусейн ожидают своего первого ребенка этим летом. Королевский Хашимитский двор искренне поздравляет Их Величество наследного принца Аль Хусейна и принцессу Раджве и желает крепкого здоровья и радости", — говорится в сообщении.

Принц Хусейн, которому в июне исполнится 30 лет, — их старший сын, именно он наследник престола.

 

Он получил престижное международное образование (степень бакалавра в области международной истории в Джорджтаунском университете и окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте), а сейчас исполняет официальные обязанности члена королевской семьи и помогает отцу в государственных делах. Его супруга, 29-летняя принцесса Раджва, до свадьбы строила карьеру в США: она окончила архитектурный колледж Сиракузского университета и получила степень магистра в Институте дизайна и мерчендайзинга моды в Лос-Анджелесе, после чего некоторое время работала в архитектурном бюро. В августе 2022 года принц Хусейн и принцесса Раджва объявили о помолвке, а через год, в июне, сыграли пышную свадьбу, на которую съехались представители многих королевских семей мира, в частности Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Кроме принца Хусейна, у королевы Рании и короля Абдаллы еще трое детей: 27-летняя принцесса Иман, вышедшая замуж в прошлом году, 24-летняя принцесса Сальма и 19-летний принц Хашем.

Напомним, Кейт Миддлтон по мнению работников дворца, стала жертвой "проклятия". А ранее стало известно, что Кейт Миддлтон была вынуждена открыть диагноз.

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