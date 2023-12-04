Блискуча Єва Лонгорія та Кендалл Дженнер без білизни — вражаючі образи на The Academy Museum Gala

Акторка Єва Лонгорія. Фото: Reuters

Селена Гомес разом з іншими голлівудськими зірками завітала на третій щорічний захід The Academy Museum Gala в Лос-Анджелесі. Яскравим виходом вразили Дуа Ліпа, Гейлі Бібер, Кендалл Дженнер та багато інших.

Про це пише Daily Mail.

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Серед лауреатів The Academy Museum Gala були Меріл Стріп, Майкл Б. Джордан, Опра Вінфрі та Софія Коппола. Для особливого випадку Селена Гомес обрала чорну сукню зі шлейфом та сріблястим металом, з блискітками та декольте з відкритими плечима. Доповнила образ чорними рукавичками та діамантами Tiffany & Co., одягнувши пару сережок, блискучий браслет-манжет і масивну ефектну каблучку.

Акторка та співачка Селена Гомес. Фото: Reuters

Акторка та співачка Селена Гомес. Фото: Reuters

Телеведуча Опра Вінфрі. Фото: Reuters

Модель Кендалл Дженнер. Фото: Reuters

Співачка Дуа Ліпа. Фото: Reuters

Акторка Єва Лонгорія. Фото: Reuters

На The Academy Museum Gala Дуа Ліпа привернула увагу в мереживному боді з довгими рукавами під чорно сукнею з глибоким вирізом. Співачка також приміряла намисто та сліпучу діамантову каблучку від Tiffany & Co.

Кендалл Дженнер приголомшила червоною сукнею, під якою не було білизни. 48-річна Єва Лонгорія, позуючи на червоній доріжці, виглядала заворожуючою в золотій сукні без бретелей.

Актор Леонардо Ді Капріо. Фото: Reuters

Модель Кара Делевінь. Фото: Reuters

Акторка Наталі Портман. Фото: Reuters

Син Девіда Бекхема Бруклін з дружиною. Фото: Reuters

Актор Роберт Дауні-молодший з дружиною. Фото: Reuters

Модель Гейлі Бібер. Фото: Reuters

Актор Джаред Лето. Фото: Reuters

Акторка Сальма Гайєк. Фото: Reuters

Акторка Демі Мур. Фото: Reuters

Акторка Наталі Портман також одягла ефірну прозору сукню. 42-річна актриса вийшла в чистому мереживному вбранні довжиною до підлоги. 49-річний Леонардо Ді Капріо виглядав приголомшливо в класичному чорному смокінгу та ідеальною краваткою-метеликом. 57-річна Сальма Гайєк також була помічена на заході разом із 51-річним Джаредом Лето.

Опра Вінфрі, яка отримала нагороду The Pillar Award, виглядала неймовірно в яскраво-фіолетовій сукні, прикрашеній райдужними паєтками. Під час заходу її бачили позуючою поруч із Меріл Стріп, яка була нагороджена премією Icon Award. Легендарна актриса виглядала елегантно в чорній розкішній сукні з вишивкою бісером на манжетах. 61-річна Демі Мур сяяла в сукні кольору рожевого золота, прикрашеній яскравим квітковим орнаментом на грудях.

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