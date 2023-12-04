Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Блискуча Єва Лонгорія та Кендалл Дженнер без білизни — вражаючі образи на The Academy Museum Gala arrow

Блискуча Єва Лонгорія та Кендалл Дженнер без білизни — вражаючі образи на The Academy Museum Gala

4 грудня 2023 10:12
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Блискуча Єва Лонгорія та Кендалл Дженнер без білизни — вражаючі образи на The Academy Museum Gala
Акторка Єва Лонгорія. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Селена Гомес разом з іншими голлівудськими зірками завітала на третій щорічний захід The Academy Museum Gala в Лос-Анджелесі. Яскравим виходом вразили Дуа Ліпа, Гейлі Бібер, Кендалл Дженнер та багато інших.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Демі Мур та Селена Гомес вразили блиском на червоній доріжці

Серед лауреатів The Academy Museum Gala були Меріл Стріп, Майкл Б. Джордан, Опра Вінфрі та Софія Коппола. Для особливого випадку Селена Гомес обрала чорну сукню зі шлейфом та сріблястим металом, з блискітками та декольте з відкритими плечима. Доповнила образ чорними рукавичками та діамантами Tiffany & Co., одягнувши пару сережок, блискучий браслет-манжет і масивну ефектну каблучку.

 

Акторка та співачка Селена Гомес. Фото: Reuters
Акторка та співачка Селена Гомес. Фото: Reuters

 

Акторка та співачка Селена Гомес. Фото: Reuters
Акторка та співачка Селена Гомес. Фото: Reuters

 

Телеведуча Опра Вінфрі. Фото: Reuters
Телеведуча Опра Вінфрі. Фото: Reuters

 

Модель Кендалл Дженнер. Фото: Reuters
Модель Кендалл Дженнер. Фото: Reuters

 

Співачка Дуа Ліпа. Фото: Reuters
Співачка Дуа Ліпа. Фото: Reuters

 

Актокра Єва Лонгорія. Фото: Reuters
Акторка Єва Лонгорія. Фото: Reuters

На The Academy Museum Gala Дуа Ліпа привернула увагу в мереживному боді з довгими рукавами під чорно сукнею з глибоким вирізом. Співачка також приміряла намисто та сліпучу діамантову каблучку від Tiffany & Co.

Кендалл Дженнер приголомшила червоною сукнею, під якою не було білизни. 48-річна Єва Лонгорія, позуючи на червоній доріжці, виглядала заворожуючою в золотій сукні без бретелей.

 

Актор Леонардо Ді Капріо. Фото: Reuters
Актор Леонардо Ді Капріо. Фото: Reuters

 

Модель Кара Делевінь. Фото: Reuters
Модель Кара Делевінь. Фото: Reuters

 

Акторка Наталі Портман. Фото: Reuters
Акторка Наталі Портман. Фото: Reuters

 

Син Девіда Бекхема Бруклін з дружиною. Фото: Reuters
Син Девіда Бекхема Бруклін з дружиною. Фото: Reuters

 

Актора Роберт Дауні-молодший з дружиною. Фото: Reuters
Актор Роберт Дауні-молодший з дружиною. Фото: Reuters

 

Модель Гейлі Бібер. Фото: Reuters
Модель Гейлі Бібер. Фото: Reuters

 

Актор Джаред Лето. Фото: Reuters
Актор Джаред Лето. Фото: Reuters

 

Акторка Сальма Гайєк. Фото: Reuters
Акторка Сальма Гайєк. Фото: Reuters

 

Акторка Демі Мур. Фото: Reuters
Акторка Демі Мур. Фото: Reuters

Акторка Наталі Портман також одягла ефірну прозору сукню. 42-річна актриса вийшла в чистому мереживному вбранні довжиною до підлоги. 49-річний Леонардо Ді Капріо виглядав приголомшливо в класичному чорному смокінгу та ідеальною краваткою-метеликом. 57-річна Сальма Гайєк також була помічена на заході разом із 51-річним Джаредом Лето.

Опра Вінфрі, яка отримала нагороду The Pillar Award, виглядала неймовірно в яскраво-фіолетовій сукні, прикрашеній райдужними паєтками. Під час заходу її бачили позуючою поруч із Меріл Стріп, яка була нагороджена премією Icon Award. Легендарна актриса виглядала елегантно в чорній розкішній сукні з вишивкою бісером на манжетах. 61-річна Демі Мур сяяла в сукні кольору рожевого золота, прикрашеній яскравим квітковим орнаментом на грудях.

Нагадаємо, ексдружина Бена Аффлека влаштувала кумедну фотосесію на червоній доріжці.

Раніше Меган Фокс зізналася, чому полюбляє оголюватися на червоних доріжках.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці - 80x80

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Актуальне по темі