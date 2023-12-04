Самый красивый мужчина мира вышел на красную дорожку с обольстительной женой

Актер Патрик Демпси с супругой. Фото: Reuters

В Лондоне состоялась премьера фильма "Феррари" в Odeon Luxe Leicester Square. Актеры Патрик Демпси, Пенелопа Крус и Шейлин Вудли прошлись по красной дорожке.

Об этом пишет Daily Mail.

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57-летний актер Патрик Демпси в прошлом месяце был назван журналом People самым привлекательным мужчиной 2023 года. Актер в картине сыграл гонщика. Звезда также является автогонщиком в реальной жизни. Патрик выглядел шикарно в черном костюме, который он совместил с галстуком в тон. Актер вышел на красную дорожку со своей женой-визажистом Джиллиан Финк, которая выглядела неотразимо в черном платье в пол.

Актер Патрик Демпси с супругой. Фото: Reuters

Актер Патрик Демпси. Фото: Reuters

Актриса Пенелопа Крус. Фото: Reuters

Актриса Пенелопа Крус. Фото: Reuters

Актриса Шейлин Вудли. Фото: Reuters

Испанская актриса Пенелопа Крус, играющая Лауру Феррари в фильме, надела черно-белое платье с глубоким вырезом и пайетками. Многоярусная белая юбка имела рисунок черных цветов, а нижняя часть доходила до земли. Пенелопа дополнила образ укороченным черным пиджаком и блестящими серебряными серьгами с драгоценными камнями.

Певица Джерри Холливелл с супругом. Фото: Reuters

В тот вечер также перед фотографами сияла Джерри Холливелл-Хорнер. Бывшая участница Spice Girls примеряла полностью белый костюм. Артистка позировала со своим мужем, бывшим британским гонщиком и нынешним руководителем команды Red Bull Formula One, Кристианом Хорнером. Пара, которая поженилась в 2015 году, позировала рука об руку на красной дорожке.

Фильм рассказывает историю о том, как у гоночной машины Ferrari сорвало колесо, из-за чего водитель и девять человек на трибунах погибли после аварии. Enzo вместе с производителем шин были обвинены в непреднамеренном убийстве. Однако дело было закрыто.

Напомним, стало известно имя самого красивого мужчины года.

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