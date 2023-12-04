Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Самый красивый мужчина мира вышел на красную дорожку с соблазнительной женой arrow

Самый красивый мужчина мира вышел на красную дорожку с соблазнительной женой

4 декабря 2023 12:14
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Самый красивый мужчина мира вышел на красную дорожку с обольстительной женой
Актер Патрик Демпси с супругой. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

В Лондоне состоялась премьера фильма "Феррари" в Odeon Luxe Leicester Square. Актеры Патрик Демпси, Пенелопа Крус и Шейлин Вудли прошлись по красной дорожке.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Патрик Демпси впервые вышел в люди после получения титула "самого красивого"

57-летний актер Патрик Демпси в прошлом месяце был назван журналом People самым привлекательным мужчиной 2023 года. Актер в картине сыграл гонщика. Звезда также является автогонщиком в реальной жизни. Патрик выглядел шикарно в черном костюме, который он совместил с галстуком в тон. Актер вышел на красную дорожку со своей женой-визажистом Джиллиан Финк, которая выглядела неотразимо в черном платье в пол.

Актер Патрик Демпси с супругой. Фото: Reuters
Актер Патрик Демпси с супругой. Фото: Reuters

 

Актер Патрик Демпси. Фото: Reuters
Актер Патрик Демпси. Фото: Reuters

 

Актриса Пенелопа Крус. Фото: Reuters
Актриса Пенелопа Крус. Фото: Reuters

 

Актриса Пенелопа Крус. Фото: Reuters
Актриса Пенелопа Крус. Фото: Reuters

 

Актриса Шейлин Вудли. Фото: Reuters
Актриса Шейлин Вудли. Фото: Reuters

Испанская актриса Пенелопа Крус, играющая Лауру Феррари в фильме, надела черно-белое платье с глубоким вырезом и пайетками. Многоярусная белая юбка имела рисунок черных цветов, а нижняя часть доходила до земли. Пенелопа дополнила образ укороченным черным пиджаком и блестящими серебряными серьгами с драгоценными камнями.

 

Певица Джерри Голливелл с мужем. Фото: Reuters
Певица Джерри Холливелл с супругом. Фото: Reuters

В тот вечер также перед фотографами сияла Джерри Холливелл-Хорнер. Бывшая участница Spice Girls примеряла полностью белый костюм. Артистка позировала со своим мужем, бывшим британским гонщиком и нынешним руководителем команды Red Bull Formula One, Кристианом Хорнером. Пара, которая поженилась в 2015 году, позировала рука об руку на красной дорожке.

Фильм рассказывает историю о том, как у гоночной машины Ferrari сорвало колесо, из-за чего водитель и девять человек на трибунах погибли после аварии. Enzo вместе с производителем шин были обвинены в непреднамеренном убийстве. Однако дело было закрыто.

Напомним, стало известно имя самого красивого мужчины года.

Ранее Ева Лонгория и Кендалл Дженнер поразили образами на красной дорожке The Academy Museum Gala.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Глава Фонда госимущества назвал предприятия большой приватизации - 80x80

Глава Фонда госимущества назвал предприятия большой приватизации

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Актуальное по теме