Блогер Антоніна Носова пояснила своє тривале мовчання — відео

Наймовчазніша блогерка TikTok вперше заговорила — реакція українців
Відома TikTok-блогерка Антоніна Носова, яка набрала популярність завдяки відео, на яких вона мовчить, вперше заговорила. Зірка пояснила, чому обрала для себе такий образ.
Про це вона розповіла на новому шоу про блогерів інфлюенсерки Тетяни Коряк.
Антоніна Носова про свій мовчазний образ
На новому шоу інфлюенсерки-мільйонниці Тетяни Коряк "Ху is Блогер" учасники діляться своїми життєвими історіями. Під час спілкування героїв вперше заговорила на російській мові мовчазна блогерка Антоніна Носова. Вона пояснила, що боялася заговорити через те, що її почнуть хейтити за мову спілкування.
Дівчина майже не знає української мови і боїться негативу у свій бік.
"Буду говорити. Що я хочу з самого початку сказати вам: у мене тривожність щодо мови. Я звичайна жінка, у мене середня освіта, закінчила школу-інтернат, я трієчниця. Української мови я практично не знаю. Я прийшла на програму не з легкістю, а все одно з хвилюванням через мову. Я була завантажена думками на кшталт: "Не здумай говорити", — поділилася вона.
Українці підтримали дівчину і вдячні їй за те, що вона відкрилась.
"Мені стало так шкода Антоніну, в неї шикарний голос, а це те що сказала вона "найбільший мій хейтер - моя близька людина" в мене чуть сльози не потекли".
"Ооо мені Антоніна ще більше сподобалась після цієї серії! Молодець".
"Тепер на Антоніну дивлюсь і іншого боку, дякую Корячці за цей чудовий проєкт".
Нагадаємо, що блогерка Христина Бичкова розповіла про інтим із 60-річним чоловіком за високий гонорар. А також екскомандир Азова Максим Жорін наголосив на необхідності жорсткішої реакції правоохоронних органів на блогерів, які просувають пацифістські ідеї.
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