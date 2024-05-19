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Саша Бо на фоне проблем со здоровьем кардинально сменила прическу

19 мая 2024 13:06
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Саша Бо вынужденно обрезала шикарные волосы.
Блогер Саша Бо. Фото: instagram.com/sashaabo/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный блогер Саша Бо сообщила о серьезных проблемах со здоровьем. Из-за сильного выпадения волос инфлюенсер была вынуждена изменить прическу.

Соответствующими фотографиями она поделилась в Stories на своей странице Instagram.

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Блогер признается, что на фоне проблем со здоровьем у нее выпадают волосы. Она сообщила, что уже сдала большое количество анализов и чувствует себя как "лопата после гноя".

Пока Саша Бо выясняет причину сбоя в своем организме, у нее во время каждого мытья выпадает много волос. Часто звезда не сдерживает эмоции и плачет. Поэтому она была вынуждена кардинально изменить свою прическу и подстричь каре.

У Саши Бо сильно выпадают волосы
Блогер Саша Бо. Фото: instagram.com/sashaabo/
Саша Бо имеет проблемы со здоровьем
Блогер Саша Бо. Фото: instagram.com/sashaabo/
Саша Бо сделала каре
Блогер Саша Бо. Фото: instagram.com/sashaabo/
Саша Бо в новом образе
Блогер Саша Бо. Фото: instagram.com/sashaabo/

"Одно дело отрезать каре, потому что душа нуждается в переменах, а совсем другое, когда у тебя проблемы со здоровьем, когда буквально лысеешь и не умеешь даже укладку сделать, потому что волосы другие, совсем не мои", — призналась она.

Напомним, репер alyona alyona в разгар репетиций Евровидения пожаловалась на здоровье. Также известный певец оказался под капельницами.

здоровье
блогеры
прически
волосы
анализ крови
выпадение волос
Саша Бо

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