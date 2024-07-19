Блогер Антонина Носова объяснила свое длительное молчание — видео

Украинский блогер Антонина Носова. Фото: скриншот Instagram

Известная TikTok- блогер Антонина Носова, набравшая популярность благодаря видео, на которых она молчит, впервые заговорила. Звезда объяснила, почему выбрала для себя такой образ.

Об этом она рассказала на новом шоу о блогерах инфлюэнсера Татьяны Коряк.

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Антонина Носова о своем молчаливом образе

На новом шоу инфлюэнсера-миллионницы Татьяны Коряк "Ху is Блогер" участники делятся своими жизненными историями. Во время общения героев впервые заговорила на русском языке молчаливый блогер Антонина Носова. Она объяснила, что боялась заговорить из-за того, что ее начнут хейтит за язык общения.

Девушка почти не знает украинского языка и боится негатива в свою сторону.

"Буду говорить. Что я хочу с самого начала сказать вам: у меня тревожность по поводу языка. Я обычная женщина, у меня среднее образование, закончила школу-интернат, я троечница. Украинского языка я практически не знаю. Я пришла на программу не с легкостью, а все равно с волнением из-за языка. Я была загружена мыслями вроде: "Не вздумай говорить", — поделилась она.

Украинцы поддержали девушку и благодарны за то, что она открылась.

"Мне стало так жалко Антонину, у нее шикарный голос, а это то что сказала она "самый большой мой хейтер – мой близкий человек" у меня чуть слезы не потекли".

"Ооо мне Антонина еще больше понравилась после этой серии! Молодец".

"Теперь на Антонину смотрю и другой стороны, спасибо Корячке за этот замечательный проект".

Комментарии под публикацией Татьяны Коряк. Фото: скриншот YouTube

Комментарии под публикацией Татьяны Коряк. Фото: скриншот YouTube

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