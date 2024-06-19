Найвідданіша шанувальниця Олега Винника вразила фото, на якому майже не впізнати зірку
Співак Олег Винник давно не з'являвся у публічному просторі. Але нещодавно у мережі показали нове фото знаменитості, на кому її важко впізнати.
Знімок показала голова офіційного фан-клубу Валерія Барон у своєму Instagram.
Олег Винник відростив довге волосся
Вікторія опублікувала два кадри з Олегом Винником. Перше фото було зроблене у червні 2020 року, а друге — нещодавно у Німеччині. Саме там від початку повномасштабного вторгнення живе співак.
Зовнішність артиста за чотири роки неабияк змінилася. Олег Винник відростив довге волосся та схуднув. Від початку повномасштабної війни Олег Винник не з'являється у соцмережах та не коментує російське вторгнення.
Виявилося, що співак оселився у Німеччині. Артист розповідав, що боровся із серйозною недугою. До України Олег Винник від початку повномасштабної війни жодного разу не повертався.
Нагадаємо, у мережі показали рідкісний знімок Олега Винника. А раніше ми писали, що думає Павло Зібров про Олега Винник.
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