Самая преданная поклонница Олега Винника поразила фото, на котором почти не узнать звезду

Певец Олег Винник. Фото: instagram.com/olegg._.vynnyk/

Певец Олег Винник давно не появлялся в публичном пространстве. Но недавно в сети показали новое фото знаменитости, на котором трудно узнать звезду.

Снимок показала глава официального фан-клуба Валерия Барона в своем Instagram.

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Олег Винник отрастил длинные волосы

Виктория опубликовала два кадра с Олегом Винником. Первая фотография была сделана в июне 2020 года, а вторая — недавно в Германии. Там же с начала полномасштабного вторжения живет певец.

Певец Олег Винник и Валерия Барон. Фото: instagram.com/valery_baron

Внешность артиста за четыре года изменилась. Олег Винник отрастил длинные волосы и похудел. С самого начала полномасштабной войны Олег Винник не появляется в соцсетях и не комментирует российское вторжение.

Оказалось, что певец поселился в Германии. Артист рассказывал, что боролся с серьезным недугом. В Украину Олег Винник с начала полномасштабной войны ни разу не возвращался.

Напомним, в сети показали редкий снимок Олега Винника. А раньше мы писали, что думает Павлов Зибров об Олеге Виннике.