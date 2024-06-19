Самая преданная поклонница Олега Винника поразила фото, на котором почти не узнать звезду
Певец Олег Винник давно не появлялся в публичном пространстве. Но недавно в сети показали новое фото знаменитости, на котором трудно узнать звезду.
Снимок показала глава официального фан-клуба Валерия Барона в своем Instagram.
Олег Винник отрастил длинные волосы
Виктория опубликовала два кадра с Олегом Винником. Первая фотография была сделана в июне 2020 года, а вторая — недавно в Германии. Там же с начала полномасштабного вторжения живет певец.
Внешность артиста за четыре года изменилась. Олег Винник отрастил длинные волосы и похудел. С самого начала полномасштабной войны Олег Винник не появляется в соцсетях и не комментирует российское вторжение.
Оказалось, что певец поселился в Германии. Артист рассказывал, что боролся с серьезным недугом. В Украину Олег Винник с начала полномасштабной войны ни разу не возвращался.
Напомним, в сети показали редкий снимок Олега Винника. А раньше мы писали, что думает Павлов Зибров об Олеге Виннике.
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