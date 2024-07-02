Наомі Кемпбелл жорстоко ображали однолітки у дитинстві — причина

Наомі Кемпбелл зізналась, що її жорстоко цькували у дитинстві
Британська супермодель Наомі Кемпбелл розповіла, з якими проблемами зіштовхнулась у дитинстві. Її ображали однокласники через зріст та зовнішність.
Про це пише Daily Mail.
Наомі Кемпбелл висміювали за високий зріст та довгу шию
Одна з найпопулярніших моделей світу зізналась, що в дитинстві комплексувала через свою зовнішність. Все, тому що над нею сміялися однолітки.
Діти булили її за високий зріст та струнку фігуру. Навіть порівнювали з героїнею мультфільму "Моряк Попай" Олів Ойл.
"Мені було ніяково, тому що я була дуже худою і досить високою для свого віку. І мене називали Олів Ойл. І, знаєте, діти обзивають одне одного. Моя шия досить довга, тому я намагалася знизати плечима, щоб вона не була такою довгою. Я почувалася ніяково", — пригадала Кемпбелл.
Наомі зайнялась танцями, а вже пізніше пішла в моделінг. Однак, постійно зіштовхувалась з дискримінацією. Однак, відстоювала себе та свій заробіток.
"Особливо, якщо я працювала однаково, виконувала ту саму роботу, але не отримувала однакову зарплату, я скажу про це", — зізналася знаменитість.
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