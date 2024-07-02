Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Наомі Кемпбелл зізналась, що її жорстоко цькували у дитинстві arrow

Наомі Кемпбелл зізналась, що її жорстоко цькували у дитинстві

2 липня 2024 14:20
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Наомі Кемпбелл жорстоко ображали однолітки у дитинстві — причина
Топ модель Наомі Кемпбелл. Фото: instagram.com/naomi
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Британська супермодель Наомі Кемпбелл розповіла, з якими проблемами зіштовхнулась у дитинстві. Її ображали однокласники через зріст та зовнішність.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Наомі Кемпбелл висміювали за високий зріст та довгу шию

Одна з найпопулярніших моделей світу зізналась, що в дитинстві комплексувала через свою зовнішність. Все, тому що над нею сміялися однолітки.

Мультфільм "Моряк Попай". Фото: instagram.com/popeye
Мультфільм "Моряк Попай". Фото: instagram.com/popeye

 Діти булили її за високий зріст та струнку фігуру. Навіть порівнювали з героїнею мультфільму "Моряк Попай" Олів Ойл.

"Мені було ніяково, тому що я була дуже худою і досить високою для свого віку. І мене називали Олів Ойл. І, знаєте, діти обзивають одне одного. Моя шия досить довга, тому я намагалася знизати плечима, щоб вона не була такою довгою. Я почувалася ніяково", — пригадала Кемпбелл.

Супермодель Наомі Кемпбелл. Фото: instagram.com/naomi
Супермодель Наомі Кемпбелл. Фото: instagram.com/naomi

Наомі зайнялась танцями, а вже пізніше пішла в моделінг. Однак, постійно зіштовхувалась з дискримінацією. Однак, відстоювала себе та свій заробіток.

"Особливо, якщо я працювала однаково, виконувала ту саму роботу, але не отримувала однакову зарплату, я скажу про це", — зізналася знаменитість.

Супермодель Наомі Кемпбелл терпіла расизм. Фото: instagram.com/naomi
Супермодель Наомі Кемпбелл терпіла расизм. Фото: instagram.com/naomi

Нагадаємо, дружина Тімура Мірошниченка розповіла, як їхня названа донька адаптовується в родині. Також донька Мадонни оголилась перед камерою для рекламного кампейну.

мода Наомі Кемпбелл модель закордонні зірки Велика Британія булінг дискримінація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо