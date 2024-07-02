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Донька Мадонни топлес знялась для реклами модного бренду

2 липня 2024 06:38
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Донька Мадонни топлес знялась для реклами модного бренду
Лурдес у рекламі. Фото: instagram.com/davidkoma/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель та співачка Лурдес Леон стала обличчям нової колекції бренду David Koma. 27-річна дочка співачки Мадонни позувала для рекламної кампанії у речах дизайнера, приймаючи відверті пози.

Фото опублікував на власній сторінці у соціальній мережі дизайнер.

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На одному зі знімків Лурдес зображена на шпагаті: одягнена в боді з бахромою та туфлі на підборах, вона показує розтяжку та татуювання на ногах. На інших фото вона позує топлес у білій спідниці, лежить у червоній сукні ногами до глядачів або сидить навпочіпки у довгому чорному пальті.

 

Лурдес у рекламі вбрання
Лурдес у рекламі. Фото: instagram.com/davidkoma/

 

Лурдес роздягнулась у фотосесії
Лурдес у рекламі. Фото: instagram.com/davidkoma/

 

Лурдес оголилась у рекламі
Лурдес у рекламі. Фото: instagram.com/davidkoma/

 

Лурдес у рекламі грузиньского модельєра
Лурдес у рекламі. Фото: instagram.com/davidkoma/

 

Лурдес роздяглась у рекламі модного бренду
Лурдес у рекламі. Фото: instagram.com/davidkoma/

 

Донька Мадонни топлес в рекламі
Лурдес у рекламі. Фото: instagram.com/davidkoma/

 

Лурдес у рекламі
Лурдес у рекламі. Фото: instagram.com/davidkoma/

 

Лурдес у рекламі вбрання
Лурдес у рекламі. Фото: instagram.com/davidkoma/

 

Лурдес у фотосесії модного бренду
Лурдес у рекламі. Фото: instagram.com/davidkoma/

 

Лурдес у рекламі. Фото: instagram.com/davidkoma/
Лурдес у рекламі. Фото: instagram.com/davidkoma/

 

Донька Мадонни топлес
Лурдес у рекламі. Фото: instagram.com/davidkoma/

 

Дизайнер грузинського походження Давид Кома залишився під враженням від роботи з Леон і відзначив її професіоналізм.

"Робота з неймовірною Лурдес Леон як перша "обличчя" сезону була воістину фантастичним досвідом. Вона втілює собою автентичність і має яскраве почуття самовираження, що неймовірно надихає. Вона - ідеальне втілення Koma Girl — складного характеру, жорсткого, але чуттєвого, вільного, але контрольованого, молодого, але зрілого", — поділився Давід Кома.

Лурдес Леон — старша дочка 65-річної Мадонни, яку вона народила від кубинського актора Карлоса Леона. Лурдес пішла стопами матері та розвиває кар'єру співачки, танцівниці та моделі. Вона часто знімається для брендів та обкладинок журналів у відвертих образах.

Нагадаємо, солістка гурту KAZKA знялась у відвертій фотосесії. А раніше ми писали, що Аня Тейлор-Джой знялась для модного глянцю. 

Мадонна Лурдес Леон закордонні зірки зірки

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