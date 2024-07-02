Донька Мадонни топлес знялась для реклами модного бренду

Лурдес у рекламі. Фото: instagram.com/davidkoma/

Модель та співачка Лурдес Леон стала обличчям нової колекції бренду David Koma. 27-річна дочка співачки Мадонни позувала для рекламної кампанії у речах дизайнера, приймаючи відверті пози.

Фото опублікував на власній сторінці у соціальній мережі дизайнер.

Читайте також:

Донька Мадонни знялась у провокативній фотосесії

На одному зі знімків Лурдес зображена на шпагаті: одягнена в боді з бахромою та туфлі на підборах, вона показує розтяжку та татуювання на ногах. На інших фото вона позує топлес у білій спідниці, лежить у червоній сукні ногами до глядачів або сидить навпочіпки у довгому чорному пальті.

Лурдес у рекламі. Фото: instagram.com/davidkoma/

Лурдес у рекламі. Фото: instagram.com/davidkoma/

Лурдес у рекламі. Фото: instagram.com/davidkoma/

Лурдес у рекламі. Фото: instagram.com/davidkoma/

Лурдес у рекламі. Фото: instagram.com/davidkoma/

Лурдес у рекламі. Фото: instagram.com/davidkoma/

Лурдес у рекламі. Фото: instagram.com/davidkoma/

Лурдес у рекламі. Фото: instagram.com/davidkoma/

Лурдес у рекламі. Фото: instagram.com/davidkoma/

Лурдес у рекламі. Фото: instagram.com/davidkoma/

Лурдес у рекламі. Фото: instagram.com/davidkoma/

Дизайнер грузинського походження Давид Кома залишився під враженням від роботи з Леон і відзначив її професіоналізм.

"Робота з неймовірною Лурдес Леон як перша "обличчя" сезону була воістину фантастичним досвідом. Вона втілює собою автентичність і має яскраве почуття самовираження, що неймовірно надихає. Вона - ідеальне втілення Koma Girl — складного характеру, жорсткого, але чуттєвого, вільного, але контрольованого, молодого, але зрілого", — поділився Давід Кома.

Лурдес Леон — старша дочка 65-річної Мадонни, яку вона народила від кубинського актора Карлоса Леона. Лурдес пішла стопами матері та розвиває кар'єру співачки, танцівниці та моделі. Вона часто знімається для брендів та обкладинок журналів у відвертих образах.

Нагадаємо, солістка гурту KAZKA знялась у відвертій фотосесії. А раніше ми писали, що Аня Тейлор-Джой знялась для модного глянцю.