Наоми Кэмпбелл жестоко оскорбляли сверстники в детстве.

Наоми Кэмпбелл призналась, что ее жестоко травили в детстве
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл рассказала, с какими проблемами столкнулась в детстве. Ее оскорбляли одноклассники из-за роста и внешности.
Об этом пишет Daily Mail.
Наоми Кэмпбелл высмеивали за высокий рост и длинную шею
Одна из самых популярных моделей мира призналась, что в детстве комплексовала из-за своей внешности. Все, потому что над ней смеялись сверстники.
Дети были ее за высокий рост и стройную фигуру. Даже сравнивали с героиней мультфильма "Моряк Попай" Олив Ойл.
"Мне было неловко, потому что я была очень худой и достаточно высокой для своего возраста. И меня называли Олив Ойл. И, знаете, дети обзывают друг друга. Моя шея довольно длинная, поэтому я пыталась пожать плечами, чтобы она не была такой длинной. Я чувствовала себя неловко", — вспомнила Кэмпбелл.
Наоми занялась танцами, а уже позже пошла в моделінг. Однако постоянно сталкивалась с дискриминацией. Однако отстаивала себя и свой заработок.
"Особенно, если я работала одинаково, выполняла ту же работу, но не получала одинаковую зарплату, я скажу об этом", — призналась знаменитость.
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