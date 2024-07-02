Наоми Кэмпбелл жестоко оскорбляли сверстники в детстве.

Топ модель Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/naomi

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл рассказала, с какими проблемами столкнулась в детстве. Ее оскорбляли одноклассники из-за роста и внешности.

Об этом пишет Daily Mail.

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Одна из самых популярных моделей мира призналась, что в детстве комплексовала из-за своей внешности. Все, потому что над ней смеялись сверстники.

Мультфильм "Моряк Попай". Фото: instagram.com/popeye

Дети были ее за высокий рост и стройную фигуру. Даже сравнивали с героиней мультфильма "Моряк Попай" Олив Ойл.

"Мне было неловко, потому что я была очень худой и достаточно высокой для своего возраста. И меня называли Олив Ойл. И, знаете, дети обзывают друг друга. Моя шея довольно длинная, поэтому я пыталась пожать плечами, чтобы она не была такой длинной. Я чувствовала себя неловко", — вспомнила Кэмпбелл.

Супермодель Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/naomi

Наоми занялась танцами, а уже позже пошла в моделінг. Однако постоянно сталкивалась с дискриминацией. Однако отстаивала себя и свой заработок.

"Особенно, если я работала одинаково, выполняла ту же работу, но не получала одинаковую зарплату, я скажу об этом", — призналась знаменитость.

Супермодель Наоми Кэмпбелл терпела расизм. Фото: instagram.com/naomi

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