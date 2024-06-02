Володимир Дантес зізнався, як себе почуває останні місяці

Співак, шоумен Володимир Дантес. Фото: Instagram/volodymyrdantes

Співак, шоумен Володимир Дантес відверто розповів шанувальникам, як себе відчуває останні місяці. Також 35-річний артист зізнався, що саме йому допомагає триматися в тонусі.

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах Дантеса.

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Зірковий уродженець Харкова опублікував фото, на якому позує без верхнього одягу. Володимир зазначив, що останні місяці він "відсторонений, не довірливий та замкнутий".

"Оточення напружено, запалене, втомлене. В таке дуже легко поринути. Припинити випромінювати світло, припинити йти вперед. Все що добре — пропаганда. Все що страшне — реальність. В голові, в емоційній кишені, перевірена фраза "і це мине"", — зазначив Дантес.

Втім, артист запевняє, що є дещо лишилось незмінним. А саме — рідні люди, позитивні емоції та тварини. Зазначимо, що після розлучення зі співачкою Надею Дорофєєвою на початку повномасштабної війни, Володимир в романтичних стосунках з бізнесвумен Дашею Кацуріною. В неї від попереднього шлюбу двоє дітей.

"Кохання, родина, сонце яке пече, запах ранку, тварини за яких ти у відповіді і нікого окрім тебе їм не потрібно. Співучі птахи, черешня, сміх, біль який притуплюється і робить тебе впевненішим, море біля якого все зупиняється. Дім. За це і тримаюсь", — підсумував Дантес.

Нагадаємо, раніше ми писали, що репер Потап вилетів з іспанської Барселони в нову країну. Також ми розповідали, що співачка Надя Дорофєєва показала архівне фото зі школи та описала сучасних українських дітей.