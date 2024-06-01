Потап вилетів в нову країну, але в соцмережах це не всім сподобалось

Потап вилетів з іспанської Барселони в нову країну — як реагують українці
На початку цього тижня репер Потап опублікував відео, в якому він в літаку повертався з Болгарії до Барселони. В тім в іспанському мегаполісі Олексій Потапенко (справжнє ім’я продюсера та бізнесмена) був недовго — вирушив у нову країну.
Відповідна публікація з’явилась в його соцмережах.
Потап покинув Іспанію
Продюсер, який востаннє виїхав з України в жовтні минулого року, часто подорожує різними країнами світу. Повномасштабну війну Потапенко зустрів в Іспанії. Саме туди нещодавно повернувся продюсер, але надовго там не затримався.
"Знову в дорогу! Рушаємо до Кіпру, багато роботи і цікавих зустрічей попереду", — написав Потап та додав фото з аеропорту.
В коментарях репера традиційно різноманітно. Хтось й досі шле Потапу прокльону за російське ІПСО про смерть акторки Анастасії Заворотнюк. Інші ж нагадують артисту про мобілізацію в Україні.
- Фу бридко, з мертвою людиною він рішив боротися. Ти йди на фронт і покажи свою боротьбу.
- Додому їдь, ухилянте.
- Потапе, може вже вистачить виставляти ці валізи? Вже людям набридло це гортати на твоїй сторінці.
Що каже про свою місію за кордоном Потап
Продюсер зазначив, що все своє життя завжди шукає нові можливості, розширює мапу робочих проєктів і географію професійної діяльності.
"Тільки за останній час я подолав тисячі миль. Робочі візити та постійна робота на студіях в США, Нідерландах, Іспанії, Німеччині та Колумбії, Варшава та Лондон, робота над відеопродакшеном у Софії та Португалії", — зазначив в одній з останніх публікацій Потап.
Репер запевняє — українські представники шоу-бізнесу почали формувати окрему нішу у світовій сфері розваг. Вони створюють попит на наших артистів. Також, на думку Потапа, європейська музична спільнота, яка стала дотичною до української, оцінила наш професіоналізм і талант, креативність і вміння в будь-яких умовах показати найвищий результат.
"Для українців немає нічого неможливого, немає неможливих термінів та надскладних задач. Це наш час, тому ми не повинні втрачати жодної можливості заявити про себе", — підсумував чоловік співачки Насті Каменських.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Потап відповів на закиди росіян через смерть Анастасії Заворотнюк. Також ми розповідали, що зірка шоу "МастерШеф" отримав нагороду з рук мера Києва Віталія Кличка.
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