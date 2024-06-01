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Потап вилетів з іспанської Барселони в нову країну — як реагують українці

1 червня 2024 12:44
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Потап вилетів в нову країну, але в соцмережах це не всім сподобалось
Репер та бізнесмен Олексій Потапенко (Потап). Фото: Instagram/realpotap
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На початку цього тижня репер Потап опублікував відео, в якому він в літаку повертався з Болгарії до Барселони. В тім в іспанському мегаполісі Олексій Потапенко (справжнє ім’я продюсера та бізнесмена) був недовго — вирушив у нову країну. 

Відповідна публікація з’явилась в його соцмережах.

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Продюсер, який востаннє виїхав з України в жовтні минулого року, часто подорожує різними країнами світу. Повномасштабну війну Потапенко зустрів в Іспанії. Саме туди нещодавно повернувся продюсер, але надовго там не затримався. 

"Знову в дорогу! Рушаємо до Кіпру, багато роботи і цікавих зустрічей попереду", — написав Потап та додав фото з аеропорту. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В коментарях репера традиційно різноманітно. Хтось й досі шле Потапу прокльону за російське ІПСО про смерть акторки Анастасії Заворотнюк. Інші ж нагадують артисту про мобілізацію в Україні. 

  • Фу бридко, з мертвою людиною він рішив боротися. Ти йди на фронт і покажи свою боротьбу.
  • Додому їдь, ухилянте.
  • Потапе, може вже вистачить виставляти ці валізи? Вже людям набридло це гортати на твоїй сторінці.
Коментарі під дописом Потапа про авіаперельоти
Коментарі під дописом Потапа про авіаперельоти. Скриншот: Instagram/realpotap

Що каже про свою місію за кордоном Потап

Продюсер зазначив, що все своє життя завжди шукає нові можливості, розширює мапу робочих проєктів і географію професійної діяльності.

"Тільки за останній час я подолав тисячі миль. Робочі візити та постійна робота на студіях в США, Нідерландах, Іспанії, Німеччині та Колумбії, Варшава та Лондон, робота над відеопродакшеном у Софії та Португалії", — зазначив в одній з останніх публікацій Потап.

Репер запевняє — українські представники шоу-бізнесу почали формувати окрему нішу у світовій сфері розваг. Вони створюють попит на наших артистів. Також, на думку Потапа, європейська музична спільнота, яка стала дотичною до української, оцінила наш професіоналізм і талант, креативність і вміння в будь-яких умовах показати найвищий результат. 

"Для українців немає нічого неможливого, немає неможливих термінів та надскладних задач. Це наш час, тому ми не повинні втрачати жодної можливості заявити про себе", — підсумував чоловік співачки Насті Каменських.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by POTAP (@realpotap)

Нагадаємо, раніше ми писали, що Потап відповів на закиди росіян через смерть Анастасії Заворотнюк. Також ми розповідали, що зірка шоу "МастерШеф" отримав нагороду з рук мера Києва Віталія Кличка.

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