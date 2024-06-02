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Полуобнаженный Дантес признался, как эмоционально чувствует себя последние месяцы

2 июня 2024 17:40
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Стас Кожушко
Редактор
Владимир Дантес признался, как себя чувствует последние месяцы
Певец, шоумен Владимир Дантес. Фото: Instagram/volodymyrdantes
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Стас Кожушко
Редактор

Певец, шоумен Владимир Дантес откровенно рассказал поклонникам, как себя чувствует последние месяцы. Также 35-летний артист признался, что именно ему помогает держаться в тонусе.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях Дантеса.

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Звездный уроженец Харькова опубликовал фото, где позирует без верхней одежды. Владимир отметил, что в последние месяцы он "отстранен, недоверчив и замкнут".

"Окружение напряженное, воспаленное, уставшее. В такое очень легко погрузиться. Прекратить излучать свет, прекратить идти вперед. Все, что хорошо,  пропаганда. Все, что страшное,  реальность. В голове, в эмоциональном кармане, проверенная фраза "и это пройдет", – отметил Дантес.

Впрочем, артист уверяет, что кое-что осталось неизменным. А именно — родные люди, положительные эмоции и животные. Отметим, что после развода с певицей Надей Дорофеевой в начале полномасштабной войны Владимир состоит в романтических отношениях с бизнесвумен Дашей Кацуриной. У нее от предыдущего брака двое детей.

"Любовь, семья, солнце, которое печет, запах утра, животные, за которых ты в ответе и никого кроме тебя им не нужно. Поющие птицы, черешня, смех, боль, которая притупляется и делает тебя увереннее, море, у которого все останавливается. Дом. За это и держусь", — подытожил Дантес.

Напомним, ранее мы писали, что рэпер Потап вылетел из испанской Барселоны в новую страну. Также мы рассказывали, что певица Надя Дорофеева показала архивное фото школы и описала современных украинских детей.

соцсети
Владимир Дантес
эмоции
украинские звезды

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