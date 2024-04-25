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Напрацьовувала рецепт 10 років — Оля Полякова поділилася секретом ідеальної паски

25 квітня 2024 18:47
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Оля Полякова поділилася рецептом ідеальної паски — відео
Українська співачка Оля Полякова. Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Оля Полякова поділилася з шанувальниками рецептом своєї фірмової паски. Зірка працювала над покращенням рецептури 10 років.

Рецепт зірка опублікувала на YouTube.

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Рецепт паски від Олі Полякової

Для приготування великодньої випічки за рецептом популярної співачки вам знадобиться: 

Для опари: 

  • 300 мл молока;
  • 300 г борошна (з високим % білка, від 12 до 16);
  • 75 г живих дріжджів;
  • 1 ч.л. цукру.

Для тіста:

  • 18 яєць: 18 жовтків, 9 білків;
  • 550 г цукру; 
  • 1 кг 200 г борошна (з високим % білка, від 12 до 16);
  • 400 г вершкового масла;
  • цедра 1 лимона;
  • цедра 2 апельсинів;
  • сік 2 апельсинів;
  • ваніль;
  • 5-7 г солі; 
  • родзинки, замочені у коньяку або у воді.

Для глазурі:

  • 9 холодних яєчних білків; 
  • 11 ст.л цукру.

Спосіб приготування: 

Приготування починаємо з опари. Для цього потрібно 300 мл молока, яке необхідно обережно змішати з 75 г дріжджів і додати 300 г борошна.

Рецепти паски від Полякової
 Оля Полякова готує великодню випічку. Фото: скриншот YouTube

Лайфхак артистки полягає у тому, чим вищий у борошні вміст білка, то кращою вийде паска. Додаємо до опари 1 ч.л. цукру, гарненько все перемішуємо і залишаємо "відпочити" на 30 хвилин у темному та тихому місці. 

Для приготування тіста треба розділити жовтки та білки 9 яєць. Білки залишаємо на глазур, а жовтки відправляємо у комбайн.

Сюди ж необхідно додати ще 9 яєць, але вже з білками і жовтками, це за словами Полякової, зробить паску пухкою, але водночас вона не зачерствіє швидко.  До маси додаємо 550 г цукру. Усе це змішуємо до високої піни.

Полякова готує паску
Оля Полякова готує великодню випічку. Фото: скриншот YouTube

Після цього дрібно натираємо цедру 2 апельсинів і вичавлюємо з них сік. Додаємо у створену яєчну масу опару, і потихеньку замішуємо тісто, додаючи цедру апельсина та вводячи поступово борошно. 

Поки замішується тісто, родзинки замочуються у коньяку або воді на одну годину. Поступово невеликими шматочками додаємо у тісто, що замішується, 400 г вершкового масла і трохи ванілі та ложку солі. За потреби можна додати у тісто молоко або сік апельсина чи, навпаки, борошно.

Паска від Полякової
Оля Полякова готує великодню випічку. Фото: скриншот YouTube

Замішане тісто залишаємо "відпочити" на 20 хвилин і після цього вимішуємо його ще 10-15 хвилин. А тепер чекаємо 30 хвилин, доки тісто підійде.

Коли тісто готове додаємо родзинки, обережно викладаємо його на змащений олією килимок і ділимо його так, щоб у кожній формі воно займало не більше 1/3 місця.

Перед тим, як викласти тісто у форму треба змастити руки олією.. Тісто у форми найкраще викладати у формі кульки, але це не обов'язково. Далі накриваємо паски у формочках рушниками і залишаємо ще на 30 хв. 

Далі розігріваємо духову шафу до 190 градусів і ставимо випікатися 15 хв, потім зменшуємо температуру до 160-170 градусів. Духову шафу 30 хв відкривати не можна. Маленьким паскам достатньо 30 хвилин випікання, великі варто залишити трохи на довше, перевіряючи час від часу. Доки паски у печі, готуємо глазур.

Рецепт від Полякової
Оля Полякова готує великодню випічку. Фото: скриншот YouTube

Для цього знадобиться 9 холодних яєчних білків, 11 ст.л цукру, які варто збити до м'якої консистенції. Коли паски дістали з духової шафи, перевіряймо дерев'яною зубочисткою, чи достатньо пропечені. 

Обов'язково прикрашаймо глазур'ю ще гарячу паску.

Нагадаємо, співачка Оля Полякова вирішила готувати їжу для українських захисників. Також зірка показала, що вирощує на городі.

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