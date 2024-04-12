Оля Полякова показала що вирощує на городі — фото

Українська співачка Оля Полякова. Фото:instagram.com/polyakovamusic

Відома українська співачка Оля Полякова довела підписникам що вона не лише талановита зірка, а й вправна господиня. Зірка показала свою теплицю, яку розгорнула у заміському будинку під Києвом.

Відповідні відео вона показала у Stories в Instagram.

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Зірка поділилася домашнім контентом. Співачкам провела шанувальникам коротку екскурсію по теплиці.

Артистка показала грядки з густим щавлем, салатом, руколою та петрушкою. Полякова розповіла, що від аномального тепла у квітні в неї вже почали цвісти помідори та полуниця. Зірка також влаштувала підписникам вікторину та запропонувала їм відгадати, що в неї росте біля теплиці.

Оля Полякова похизувалася теплицею. Фото:instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова похизувалася теплицею. Фото:instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова похизувалася теплицею. Фото:instagram.com/polyakovamusic

Полякова також повідомила підпискам, що вже відкрила пляжний сезон та насолоджується весняним сонечком. Зірка показалась біля невеликого озера на шезлонгу та засвітила стрункі ніжки.

Оля Полякова насолоджується весняним сонцем. Фото:instagram.com/polyakovamusic

У об'єктив камери співачки також потрапив білий кінь. Зірка має власну конюшню і любить їздити верхом разом зі своєю молодшою донечкою Алісою.

Кінь Олі Полякової. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Оля Полякова зізналася, хто допоміг їй зустріти перше кохання.

Також ми повідомляли про те, як чоловік Олі Полякової відреагував на чутки про її роман з ексучасником МастерШеф.