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Оля Полякова провела екскурсію своїм городом та засвітила стрункі ніжки на шезлонгу

12 квітня 2024 16:04
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Оля Полякова показала що вирощує на городі — фото
Українська співачка Оля Полякова. Фото:instagram.com/polyakovamusic
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Оля Полякова довела підписникам що вона не лише талановита зірка, а й вправна господиня. Зірка показала свою теплицю, яку розгорнула у заміському будинку під Києвом.

Відповідні відео вона показала у Stories в Instagram.

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Зірка поділилася домашнім контентом. Співачкам провела шанувальникам коротку екскурсію по теплиці. 

Артистка показала грядки з густим щавлем, салатом, руколою та петрушкою. Полякова розповіла, що від аномального тепла у квітні в неї вже почали цвісти помідори та полуниця. Зірка також влаштувала підписникам вікторину та запропонувала їм відгадати, що в неї росте біля теплиці.

Оля Полякова провела екскурсію своєю теплицею та засвітила стрункі ніжки на шезлонгу - фото 1
Оля Полякова похизувалася теплицею. Фото:instagram.com/polyakovamusic
Город Полякової
Оля Полякова похизувалася теплицею. Фото:instagram.com/polyakovamusic
Зелень Полякової
Оля Полякова похизувалася теплицею. Фото:instagram.com/polyakovamusic

Полякова також повідомила підпискам, що вже відкрила пляжний сезон та насолоджується весняним сонечком. Зірка показалась біля невеликого озера на шезлонгу та засвітила стрункі ніжки.

Полякова засмагає
Оля Полякова насолоджується весняним сонцем. Фото:instagram.com/polyakovamusic

У об'єктив камери співачки також потрапив білий кінь. Зірка має власну конюшню і любить їздити верхом разом зі своєю молодшою донечкою Алісою.

Конюшня Олі Полякової
Кінь Олі Полякової. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Оля Полякова зізналася, хто допоміг їй зустріти перше кохання. 

Також ми повідомляли про те, як чоловік Олі Полякової відреагував на чутки про її роман з ексучасником МастерШеф.

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