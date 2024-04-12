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Полякова запускає кулінарне шоу, в якому готуватиме для військових

12 квітня 2024 21:04
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Стас Кожушко
Редактор
Оля Полякова готуватиме для військових — що саме
Співачка Оля Полякова. Фото: Instagram/polyakovamusic
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Вже багато років співачка Оля Полякова публікує в соцмережах відео, на яких вона готує різноманітні страви. Артистка вирішила запустити нове шоу на  YouTube, в якому буде готувати для військових та ділитися з ними рецептами. 

Про це Полякова повідомила у своїх соцмережах

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Полякова запускає кулінарне шоу для військових 

За словами співачки, після виходу одного з її кулінарних відео українські воїни написали з проханням надіслати їм щось смачненьке. Саме тоді у Полякової з'явилася ідея заохотити захисників до нового YouTube-проєкту під назвою "Польова кухня". У шоу військові зможуть не лише насолодитися чудовими стравами, а ще й приготував щось власноруч, відпочити та зняти напругу після служби. 

"У цьому проєкті я хочу показати, що артисти можуть розважати не лише співом, а й умінням готувати смачні страви. А я зі свого боку готова порадувати власними кулінарними шедеврами, провести час весело та цікаво", — сказала Полякова. 

Участь у зйомках можуть взяти воїни з різних частин та підрозділів ЗСУ у межах дозволу від їхнього військового керівництва. За словами артистки, "Польова кухня" покликана познайомити глядачів із талановитими кухарями, які зараз перебувають у війську, відкрити нові обличчя та смаки, які створять неповторну атмосферу в щоденному житті.

"Для мене українська культура завжди була і є про гостинність, щедрість та смачну кухню. Запашна страва об’єднує, дарує затишок, а її приготування — заспокоює і надихає", — підсумувала співачка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова провела екскурсію своїм городом. Також ми розповідали, що пісня alyona alyona та Jerry Heil потрапила у трійку найпопулярніших відео на YouTube "Євробачення".

Оля Полякова
їжа
рецепти
шоу
військові
українські зірки
кухня

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