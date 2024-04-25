Оля Полякова поделилась рецептом ідеального кулича — видео

Украинская певица Оля Полякова. Фото: скриншот YouTube

Известная украинская певица Оля Полякова поделилась с поклонниками рецептом своего фирменного кулича. Звезда работала над улучшением рецептуры 10 лет.

Рецепт звезда опубликовала на YouTube.

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Рецепт кулича от Оли Поляковой

Для приготовления пасхальной выпечки по рецепту популярной певицы вам понадобится:

Для опары:

300 мл молока;

300 г муки (с высоким % белка, от 12 до 16);

75 г живых дрожжей;

1 ч.л. сахара.

Для теста:

18 яиц: 18 желтков, 9 белков;

550 г сахара;

1 кг 200 г муки (с высоким % белка, от 12 до 16);

400 г сливочного масла;

цедра 1 лимона;

цедра 2 апельсинов;

сок 2 апельсинов;

ваниль;

5-7 г соли;

изюм, замоченный в коньяке или в воде.

Для глазури:

9 холодных яичных белков;

11 ст.л сахара.

Способ приготовления:

Приготовление начинаем с опары. Для этого нужно 300 мл молока, которое необходимо аккуратно смешать с 75 г дрожжей и добавить 300 г муки.

Оля Полякова готовит пасхальную выпечку. Фото: скриншот YouTube

Лайфхак артистки заключается в том, чем выше в муке содержание белка, тем лучше получится кулич. Добавляем в опару 1 ч.л. сахара, хорошенько все перемешиваем и оставляем "отдохнуть" на 30 минут в темном и тихом месте.

Для приготовления теста следует разделить желтки и белки 9 яиц. Белки оставляем на глазурь, а желтки отправляем в комбайн.

Сюда же необходимо добавить еще 9 яиц, но уже с белками и желтками, это по словам Поляковой, сделает кулич рыхлым, но в то же время он не очерствеет быстро. К массе добавляем 550 г сахара. Все это смешиваем до высокой пены.

Оля Полякова готовит пасхальную выпечку. Фото: скриншот YouTube

После этого мелко натираем цедру 2 апельсинов и выжимаем из них сок. Добавляем в готовую яичную массу опару, и потихоньку замешиваем тесто, добавляя цедру апельсина и постепенно вводя муку.

Пока замешивается тесто, изюм замачивается в коньяке или воде на один час. Постепенно небольшими кусочками добавляем в замешенное тесто 400 г сливочного масла, немного ванили и ложку соли. При необходимости можно добавить в тесто молоко или сок апельсина или муку.

Оля Полякова готовит пасхальную выпечку. Фото: скриншот YouTube

Замешенное тесто оставляем "отдохнуть" на 20 минут и после этого вымешиваем его еще 10-15 минут. А теперь ждем 30 минут, пока тесто подойдет.

Когда тесто готово добавляем изюм, осторожно выкладываем его на смазанный маслом коврик и делим его так, чтобы в каждой форме оно занимало не более 1/3 места.

Перед тем, как выложить тесто в форму, надо смазать руки маслом. Тесто в форме лучше выкладывать в форме шарика, но это не обязательно. Далее накрываем куличи в формочках полотенцами и оставляем еще на 30 мин.

Далее разогреваем духовой шкаф до 190 градусов и ставим выпекаться 15 мин, затем убавляем температуру до 160-170 градусов. Духовой шкаф 30 мин открывать нельзя. Маленьким куличам достаточно 30 минут выпекания, большие следует оставить немного на дольше, проверяя время от времени. Пока куличи в печи, готовим глазурь.

Оля Полякова готовит пасхальную выпечку. Фото: скриншот YouTube

Для этого понадобится 9 холодных яичных белков, 11 ст.л сахара, которые следует взбить до мягкой консистенции. Когда куличи достали из духового шкафа, проверяем деревянной зубочисткой, достаточно ли пропечены.

Обязательно украшаем глазурью еще горячий кулич.

Напомним, певица Оля Полякова решила готовить еду для украинских защитников. Также звезда показала, что растит на огороде.