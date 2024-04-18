Наречена Бреда Пітта розпочала кар'єру моделі — у мережі з'явились перші стильні фото

Наречена Бреда Пітта Інес де Рамон. Фото: UTER

Кохана актора Бреда Пітта Інес де Рамон спробувала себе як модель. Дизайнерка знялася у рекламній кампанії бренду UTER, створеного дизайнером Філіпом Утером.

Про це пише Daily Mail.

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34-річний дизайнер ювелірних прикрас постала на задньому дворі будинку в Палм-Спрінгс біля басейну в яскравих сорочках. Бред Пітт та Інес де Рамон зустрічаються вже два роки.

Наречена Бреда Пітта Інес де Рамон. Фото: UTER

Наречена Бреда Пітта Інес де Рамон. Фото: UTER

Наречена Бреда Пітта Інес де Рамон. Фото: UTER

Наречена Бреда Пітта Інес де Рамон. Фото: UTER

Вони не виходять у світ разом і в цілому намагаються не афішувати свої стосунки, але інсайдери стверджують, що їхні стосунки розвиваються: Інес та 60-річний Пітт живуть разом і щасливі. Джолі їхніми стосунками не дуже задоволена: ходили чутки, що вона навіть хоче поспілкуватися з Інесом і переконати її, що бути у відносинах з Піттом небезпечно.

Сама актриса звинувачувала його у домашньому насильстві, і тепер вони продовжують з'ясовувати стосунки через суд.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі розповіла шокуючі подробицями шлюбу з Бредом Піттом. А раніше ми писали, чию зіркову нерухомість продали найдорожче.