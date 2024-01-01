Стало відомо, хто з зірок заробив найбільше на продажі свого мега-маєтку

Особняк Дженніфер Лопес. Фото: Tyler Hogan/Carolwood Etates

Актор Марк Волберг очолив рейтинг найдорожчих продажів будинків знаменитостей. Зірка отримав прибуток у 46,7 мільйона доларів, продавши свій маєток площею 30 500 квадратних футів у Беверлі-Парку, Південна Каліфорнія, за 55 мільйонів доларів на початку цього року.

Про це пише Daily Mail.

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Актор Бред Пітт мав прибуток у розмірі 31,3 мільйона доларів, продавши свій комплекс Los Feliz у Лос-Анджелесі. Серед інших зірок, які вирішили попрощатися з розкішними маєтками, були співачки Дженніфер Лопес і Селін Діон, колишнє подружжя Джо Джонас і Софі Тернер, а також комік Тревор Ноа.

Особняк Марка Волберга. Фото: Westside Estate Agency

Марк Волберг продав свій будинок у Лос-Анджелесі трохи більше ніж за 55 мільйонів доларів, що на 30 мільйонів доларів нижче початкової ціни, коли він залишив Каліфорнію. Актор виставив на ринок свій дивовижний маєток у Беверлі-Гіллз із 12 спальнями та 20 ванними кімнатами за 87,5 мільйонів доларів у квітні 2022 року. У лютому 2023 року TMZ повідомив, що ціна продажу невідомому покупцеві трохи перевищує 55 мільйонів доларів. У 2009 році він придбав землю за 8,25 мільйона доларів.

Особняк Марка Волберга. Фото: Westside Estate Agency

Власність розташована в ексклюзивному закритому районі Північного Беверлі-Парку, також містила поле для гольфу на п’ять лунок, басейн у стилі гроту, гостьовий будинок, скейт-парк і тенісний і баскетбольний корти, розташовані між пагорбами на ретельно доглянутому майданчику 6.14. акрів.

Особняк Марка Волберга. Фото: Westside Estate Agency

Всередині була багаторівнева бібліотека з дерев’яними панелями та приголомшлива вітальня з вапняковою підлогою та запаморочливою кількістю французьких дверей. У маєтку біли кілька люстр, простора зона для відпочинку, мармуровий камін, приватний балконом, а також подвійні ванні кімнати та шафи.

І зручності на цьому не закінчилися, оскільки в будинку також був вишуканий бар, кінотеатр із кількома м’якими сидіннями, сучасний домашній тренажерний зал і винний льох з цегляними стінами з дегустаційним залом.

Батько чотирьох дітей Марк був не єдиним, хто жив у цьому районі. Описаний у списку як "найексклюзивніший закритий комплекс на Західному узбережжі" — Дензел Вашингтон, Джастін Бібер і Меджик Джонсон також володіють нерухомістю в цьому районі.

Будинок Джо Джонаса та Софі Тернер

Особняк Софі Тернер та Джо Джонаса. Фото: Jam Press/Michael Stavaridis & A

Особняк Марка Волберга. Фото: Westside Estate Agency

Подружжя Джо Джонас і Софі Тернер продали свій приголомшливий особняк на березі Маямі за 15 мільйонів доларів у серпні 2023 року — через кілька місяців після того, як вони були змушені знизити ціну на 2 мільйони доларів.

34-річний співак Jonas Brothers і 27-річна акторка серіалу "Гра престолів", які оголосили про розлучення лише через кілька тижнів після продажу свого маєтку, придбали будинок у Флориді ще в 2021 році за 11 мільйонів доларів, але лише через рік вони виставили його на ринок.

Помешкання площею 10 414 квадратних футів із шістьма спальнями та дев’ятьма ванними кімнатами включало кухню, офіційну їдальню, ігрову кімнату, найсучасніший СПА-центр, двосторонній бар із повним набором послуг, два басейни, а також приватний причал. Величезні вікна від підлоги до стелі дозволяли головній вітальні бути залитою сонячним світлом Флориди. Стелі висотою 30 футів, стіни з натурального каменю та безліч рослин, наче у джунглях. В ігровій кімнаті, гостей зустрів більярдний стіл і дров’яний камін.

Витончена повністю біла кухня мала мармурову стільницю, першокласну техніку та величезний стіл у центрі.

Офіційна їдальня, яка розрахована на вісім місць, мала яскраво-зелені меблі, яскраво-сині стіни та відповідну скляну люстру. Зовні кілька басейнів — один для дітей і один для дорослих — і джакузі з шезлонгами запропонували. Також була вулична кухня для приготування барбекю. Особняк розташований на озері Сабаль, у закритому районі в Бей-Пойнт. Джо та Софі, у яких є доньки Вілла та Дельфіна, придбали будинок приблизно в той самий час, коли вони продали свій будинок в Енсіно, Каліфорнія. На початку цього року вони подали на розлучення.

Будинок Бреда Пітта

Будинок Бреда Пітта. Фото: Jeff Rayner Coleman-Rayner

Бред Пітт офіційно попрощався зі своїм домом у Каліфорнії — після того, як витратив майже три десятиліття на його реконструкцію.

Актор, якому 18 грудня виповнилося 60 років, продав нерухомість у Лос-Фелісі за 39 мільйонів доларів — це суттєво більше ніж 1,7 мільйона доларів, які він виклав, коли купив будинок у ікони жахів Ельвіри в 1994 році.

Відомо, що Бред проживав у будинку зі своєю колишньою дружиною Анджеліною Джолі та їхніми шістьма дітьми до їхнього розлучення в 2016 році, але він також займав його самостійно протягом багатьох років. Щоб збільшити площу, колишній чоловік Дженніфер Еністон придбав кілька прилеглих ділянок, і на момент продажу головний будинок майна мав колосальні 6700 квадратних футів з п’ятьма спальнями та п’ятьма ванними кімнатами, сірим дахом і цегляними димарями.

Брукована дорога, яка переходила в доріжку, яка вела прямо в будтнок, тоді як велика кількість дерева та пишний ландшафт створили оптимальну конфіденційність. Тут також є два басейни, розташовані праворуч від помешкання, з джакузі, а також великий ставок. Інші зручності включають кінотеатр, величезний гараж і щонайменше чотири гостьові будинки — джерела стверджують, що кожен з них був перетворений на резиденцію з двома спальнями та двома ванними кімнатами. Кажуть, що актор Бійцівського клубу збирається переїхати з Лос-Анджелеса до маєтку за 40 мільйонів доларів у маленькому пляжному місті Кармел у Північній Каліфорнії.

Будинок Дженніфер Лопес

Особняк Дженніфер Лопес. Фото: Tyler Hogan/Carolwood Etates

Дженніфер Лопес продала свій маєток у Бель Ейр у Каліфорнії через дев'ять місяців після того, як вона вийшла заміж за Бена Аффлека. 54-річна Дженніфер продала особняк із дев’ятьма спальнями за 34 мільйони доларів – рекорд у цьому регіоні — після того, як спочатку просила 42,5 мільйона доларів у лютому. Співачка спочатку купила будинок, який може похвалитися відкритим амфітеатром на 100 місць, за 28 мільйонів доларів у 2016 році. На момент продажу в будинку було приватне озеро та пляж, критий кінотеатр, пейзажний басейн, тренажерний зал і 13 ванних кімнат.

Особняк Дженніфер Лопес. Фото: Tyler Hogan/Carolwood Etates

Окрім озера, приватного пляжу та відкритого душу, будинок також має велику територію, на якій розміщено котедж для гостей, майданчик для гольфу та пагоду з вогнищем.

Будинок Ліл Уейна

Маєток Ліл Уейна. Фото: TheWaterfrontTeam.com

У лютому Ліл Уейн продав свій будинок із семи спальнями в Маямі-Біч за 28 мільйонів доларів, отримавши прибуток у 11 мільйонів доларів.

На момент продажу нерухомість площею 10 632 квадратних футів у Флориді мала дев'ять ванних кімнат, медіа-кімнату та винний льох.

У списку нерухомості, яка розташована на острові Аллісон, зазначено: "Великі апартаменти складається з подвійних основних ванн, гардеробної, зони відпочинку, вікон від підлоги до стелі та тераси, з якої відкривається чудовий вид на захід сонця. У будинку також є стеля висотою 22 фути, дві сімейні кімнати та напівлюкс із приватною терасою. Вона також оснащена кухнею з технікою Subzero і Wolf, а також кухнею окремими приміщеннями для персоналу".

Також у будинку театр із замшевими стінами, величезний басейн, з якого відкривався приголомшливий вид на затоку Майамі-Біч. Ліл Уейн спочатку купив будинок у 2018 році майже за 17 мільйонів доларів.

Квартира Тревора Ноа

Квартира Тревора Ноа. Фото: Shutterstock/eric laudonien

У вересні Тревор Ной продав свій пентхаус у центрі Манхеттена за 9,5 мільйонів доларів. Він виставив на продаж відремонтовану квартиру в Нью-Йорку в листопаді 2022 року за 12,9 мільйона доларів — лише за місяць до свого відходу з The Daily Show через падіння рейтингів.

Двоповерховий кондомініум на Манхеттені, розташований в історичному районі Стелла-Тауер, був за п’ять хвилин пішки від студії Daily Show.

Але Тревору не вдалося отримати прибуток від продажу, купивши будинок площею 3600 квадратних футів за 10 мільйонів доларів у 2017 році. Він повністю відреставрував кондомініум, особливо змінивши спальню на верхньому поверсі на вражаючу вітальню та зону відпочинку.

На момент продажу на цьому поверсі була сонячна вітальня, яка відкривалася через подвійні французькі двері на розгалужену терасу площею 1000 квадратних футів, на якій був глибокий басейн із підігрівом і барна стійка з чорним гранітом.

Верхній поверх також мав високі 15-футові стелі, а також вікна від підлоги до стелі та був прикрашений автентичною підлогою з французького дуба та литими металевими арками.

Квартира Тревора Ноа. Фото: Stella Tower

Інші доповнення включали мармуровий газовий камін, який примикав до кухні, і стильну обідню зону, в якій комфортно розміщаллися 12 осіб.

Нагадаємо, елітні апартаменти, якими володіли Анджеліна Джолі та Бред Пітт, виставили на продаж.

Раніше стало відомо, що Адель переробляє будинок, придбаний у Сталлоне.