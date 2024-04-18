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Невеста Брэда Питта начала карьеру модели — в сети появились первые стильные фото

18 апреля 2024 12:07
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Невеста Брэда Питта приступила к карьере модели — в сети появились первые стильные фото
Невеста Брэда Питта Инес де Рамон. Фото: UTER
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Возлюбленная актера Брэда Питта Инес де Рамон попробовала себя в качестве модели. Дизайнер снялась в рекламной кампании бренда UTER, созданного дизайнером Филиппом Утером.

Об этом пишет Daily Mail.

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34-летний дизайнер ювелирных украшений предстала на заднем дворе дома в Палм-Спрингс у бассейна в ярких рубашках. Брэд Питт и Инес де Рамон встречаются уже два года.

 

Невеста Брэда Питта Инес де Рамон. Фото: UTER
Невеста Брэда Питта Инес де Рамон. Фото: UTER

 

Невеста Брэда Питта Инес де Рамон. Фото: UTER
Невеста Брэда Питта Инес де Рамон. Фото: UTER

 

Невеста Брэда Питта Инес де Рамон. Фото: UTER
Невеста Брэда Питта Инес де Рамон. Фото: UTER

 

Невеста Брэда Питта Инес де Рамон. Фото: UTER
Невеста Брэда Питта Инес де Рамон. Фото: UTER

Они не выходят вместе и в целом стараются не афишировать свои отношения, но инсайдеры утверждают, что их отношения развиваются: Инес и 60-летний Питт живут вместе и счастливы. Джоли их отношениями не очень довольна: ходили слухи, что она даже хочет пообщаться с женщиной и убедить ее, что быть в отношениях с Питтом небезопасно.

Сама актриса обвиняла его в домашнем насилии и теперь они продолжают выяснять отношения через суд.

Напомним, Анджелина Джоли рассказала шокирующие подробности брака с Брэдом Питтом. А раньше мы писали, чью звездную недвижимость продали дороже всего.

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