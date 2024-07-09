Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Наречена Ді Капріо в обіймах зірки "Дивергента" засвітила ідеальну фігуру у бікіні arrow

Наречена Ді Капріо в обіймах зірки "Дивергента" засвітила ідеальну фігуру у бікіні

9 липня 2024 08:13
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Наречена Ді Капріо в обіймах зірки "Дивергента" засвітила ідеальну фігуру у бікіні
Модель Вітторія Черетті. Фото: instagram.com/vittoria/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Подруга Леонардо Ді Капріо модель Вітторія Черетті знялась на Капрі у рекламі Dolce and Gabbana з актором Тео Джеймсом. Зірка "Дивергента" позував з красунею на надувному човні у звабливій фотосесії.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Наречена Ді Капріо знялась у спокусливій фотосесії із Тео Джеймсом

Модель виглядала неймовірно у білому бікіні позувала із актором на одному із залитих сонцем пляжів острова. Вітторія продемонструвала свою фігуру в крихітному бікіні, а Тео засвітив свій прес.

 

Вітторія Черетті
Вітторія Черетті. Фото: BACKGRID

 

Вітторія Черетті та Тео Джеймс у рекламі
Вітторія Черетті та Тео Джеймс у рекламі. Фото: BACKGRID

 

Вітторія Черетті у бікіні
Вітторія Черетті у бікіні. Фото: BACKGRID

 

Актор Тео Джеймс
Актор Тео Джеймс. Фото: BACKGRID

 

Вітторія Черетті на зйомках реклами
Вітторія Черетті на зйомках реклами. Фото: BACKGRID

 

Вітторія Черетті з Тео Джеймсом на човні
Вітторія Черетті з Тео Джеймсом на човні. Фото: BACKGRID

 

Вітторія Черетті та Тео Джеймс у рекламі
Вітторія Черетті та Тео Джеймс у рекламі. Фото: BACKGRID

 

Вітторія та 49-річний володар премії "Оскар" Леонардо Ді Капріо зустрічаються з серпня 2023 року, незабаром після невдалих спроб Леонардо завести роман з Джіджі Хадід.

Лео і Вітторія познайомилися під час прем'єри фільму "Вбивці квіткового місяця" на Каннському кінофестивалі в травні того ж року.

Раніше Вітторія була заміжня за Маттео Міллері з 2020 по 2023 роки, а також зустрічалася із колегою-моделлю Натаном Вестлінгом. Інсайдери стверджують, що Лео зараз зустрічається виключно з нею, оскільки вона володіє "всіми якостями, які він шукає в партнерці".

Черетті стала популярним обличчям реклами для таких компаній, як Chanel, Prada, Dolce & Gabbana та Moschino. Вона також була на подіумі з Кендалл Дженнер, Клаудією Шиффер, Айріс Ло та Іман Хамам.

Нагадаємо, Вітторія Черетті засвітила спокусливу фігуру на відпочинку. А раніше ми писали, що наречена Ді Капріо знялась для модного глянцю.

Леонардо Ді Капріо закордонні зірки зірки зіркова пара

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців