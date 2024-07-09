Наречена Ді Капріо в обіймах зірки "Дивергента" засвітила ідеальну фігуру у бікіні
Подруга Леонардо Ді Капріо модель Вітторія Черетті знялась на Капрі у рекламі Dolce and Gabbana з актором Тео Джеймсом. Зірка "Дивергента" позував з красунею на надувному човні у звабливій фотосесії.
Про це пише Daily Mail.
Наречена Ді Капріо знялась у спокусливій фотосесії із Тео Джеймсом
Модель виглядала неймовірно у білому бікіні позувала із актором на одному із залитих сонцем пляжів острова. Вітторія продемонструвала свою фігуру в крихітному бікіні, а Тео засвітив свій прес.
Вітторія та 49-річний володар премії "Оскар" Леонардо Ді Капріо зустрічаються з серпня 2023 року, незабаром після невдалих спроб Леонардо завести роман з Джіджі Хадід.
Лео і Вітторія познайомилися під час прем'єри фільму "Вбивці квіткового місяця" на Каннському кінофестивалі в травні того ж року.
Раніше Вітторія була заміжня за Маттео Міллері з 2020 по 2023 роки, а також зустрічалася із колегою-моделлю Натаном Вестлінгом. Інсайдери стверджують, що Лео зараз зустрічається виключно з нею, оскільки вона володіє "всіми якостями, які він шукає в партнерці".
Черетті стала популярним обличчям реклами для таких компаній, як Chanel, Prada, Dolce & Gabbana та Moschino. Вона також була на подіумі з Кендалл Дженнер, Клаудією Шиффер, Айріс Ло та Іман Хамам.
Нагадаємо, Вітторія Черетті засвітила спокусливу фігуру на відпочинку. А раніше ми писали, що наречена Ді Капріо знялась для модного глянцю.
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