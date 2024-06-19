Обраниця Леонардо Ді Капріо засвітила розкішну фігуру у крихітному бікіні
Дівчина Леонардо Ді Капріо, модель Вітторія Черетті, продемонструвала свою неймовірну фігуру, насолоджуючись відпусткою на Форментере, Іспанія. 26-річна італійська модель, яку в серпні 2023 року вперше побачили з 49-річною зіркою "Титаніка", актором Леонардо Ді Капріо, одягла крихітне біле бікіні, щоб поніжитися на сонці.
Про це пише Daily Mail.
Вітторія Черетті похизувалась супермодельними формами
Компанію нареченій Ді Капріо склали її приятелі. Вітторія, яка була моделлю для Chanel, Prada та Dolce & Gabbana, похизувалася стрункою фігурою у білосніжному купальнику.
Вітторія та Лео зустрічаються із серпня 2023 року, незабаром після невдалих спроб Леонардо завести роман з Джіджі Хадід.
Лео і Вітторія познайомилися під час прем'єри фільму "Вбивці квіткового місяця" на Каннському кінофестивалі в травні того ж року. Раніше Вітторія була одружена з італійським ді-джеєм Маттео Міллері з 2020 по 2023 рік, а також була у стосунках колегою-моделлю Натаном Вестлінгом.
Брюнетці в червні виповнюється 26 років, і інсайдери стверджують, що Лео тепер зустрічається виключно з нею, оскільки вона володіє "всіма якостями, які він шукає в партнерці".
Нагадаємо, наречена Ді Капріо знялась на даху хмарочоса. А раніше Вітторія відгуляла у райському куточку 26-річчя.
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