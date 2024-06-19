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Обраниця Леонардо Ді Капріо засвітила розкішну фігуру у крихітному бікіні

19 червня 2024 12:46
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Обраниця Леонардо Ді Капріо засвітила розкішну фігуру у крихітному бікіні
Модель Вітторія Черетті. Фото: BACKGRID
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Дівчина Леонардо Ді Капріо, модель Вітторія Черетті, продемонструвала свою неймовірну фігуру, насолоджуючись відпусткою на Форментере, Іспанія. 26-річна італійська модель, яку в серпні 2023 року вперше побачили з 49-річною зіркою "Титаніка", актором Леонардо Ді Капріо, одягла крихітне біле бікіні, щоб поніжитися на сонці.

Про це пише Daily Mail.

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Компанію нареченій Ді Капріо склали її приятелі. Вітторія, яка була моделлю для Chanel, Prada та Dolce & Gabbana, похизувалася стрункою фігурою у білосніжному купальнику.

 

Модель Вітторія Черетті
Модель Вітторія Черетті. Фото: BACKGRID

 

Модель Вітторія Черетті
Модель Вітторія Черетті. Фото: BACKGRID

 

Модель Вітторія Черетті
Модель Вітторія Черетті. Фото: BACKGRID

 

Модель Вітторія Черетті
Модель Вітторія Черетті. Фото: BACKGRID

 

Модель Вітторія Черетті
Модель Вітторія Черетті. Фото: BACKGRID

 

Модель Вітторія Черетті
Модель Вітторія Черетті. Фото: BACKGRID

 

Вітторія та Лео зустрічаються із серпня 2023 року, незабаром після невдалих спроб Леонардо завести роман з Джіджі Хадід.

Лео і Вітторія познайомилися під час прем'єри фільму "Вбивці квіткового місяця" на Каннському кінофестивалі в травні того ж року. Раніше Вітторія була одружена з італійським ді-джеєм Маттео Міллері з 2020 по 2023 рік, а також була у стосунках колегою-моделлю Натаном Вестлінгом.

Брюнетці в червні виповнюється 26 років, і інсайдери стверджують, що Лео тепер зустрічається виключно з нею, оскільки вона володіє "всіма якостями, які він шукає в партнерці".

Нагадаємо, наречена Ді Капріо знялась на даху хмарочоса. А раніше Вітторія відгуляла у райському куточку 26-річчя.

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Леонардо Ді Капріо
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