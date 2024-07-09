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Невеста Ди Каприо в объятиях звезды "Дивергента" засветила идеальную фигуру в бикини

9 июля 2024 08:13
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Невеста Ди Каприо в объятиях звезды "Дивергента" зажгла идеальную фигуру в бикини
Модель Виттория Черетти. Фото: instagram.com/vittoria/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Подруга Леонардо Ди Каприо модель Виттория Черетти снялась на Капри в рекламе Dolce and Gabbana с актером Тео Джеймсом. Звезда "Дивергента" позировал с красавицей на надувной лодке в соблазнительной фотосессии.

Об этом пишет Daily Mail.

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Модель выглядела невероятно в белом бикини, позируя с актером на одном из залитых солнцем пляжей острова. Виттория продемонстрировала свою фигуру в крошечном бикини, а Тео засветил свой пресс.

 

Виттория Черетти
Виттория Черетти. Фото: BACKGRID

 

Виттория Черетти и Тео Джеймс в рекламе
Виттория Черетти и Тео Джеймс в рекламе. Фото: BACKGRID

 

Виттория Черетти в бикини
Виттория Черетти в бикини. Фото: BACKGRID

 

Актер Тео Джеймс
Актер Тео Джеймс. Фото: BACKGRID

 

Виттория Черетти на съемках рекламы
Виттория Черетти на съемках рекламы. Фото: BACKGRID

 

Виттория Черетти с Тео Джеймсом на лодке
Виттория Черетти с Тео Джеймсом на лодке. Фото: BACKGRID

 

Виттория Черетти и Тео Джеймс в рекламе
Виттория Черетти и Тео Джеймс в рекламе. Фото: BACKGRID

 

Витория и 49-летний обладатель премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо встречаются с августа 2023 года, вскоре после неудачных попыток Леонардо завести роман с Джиджи Хадид.

Лео и Виттория познакомились во время премьеры фильма "Убийцы цветочной луны" на Каннском кинофестивале в мае того же года.

Ранее Виттория была замужем за Маттео Миллери с 2020 по 2023 годы, а также встречалась с коллегой-моделью Натаном Вестлингом. Инсайдеры утверждают, что Лео сейчас встречается исключительно с ней, поскольку она обладает "всеми качествами, которые он ищет в партнерше".

Черетти стала популярным лицом рекламы для таких компаний как Chanel, Prada, Dolce & Gabbana и Moschino. Она также была на подиуме с Кендалл Дженнер, Клаудией Шиффер, Айрис Ло и Иман Хамам.

Напомним, Виттория Черетти засветила соблазнительную фигуру на отдыхе. А раньше мы писали, что невеста Ди Каприо снялась для модного глянца.

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