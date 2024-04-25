Наречена Ді Капріо вразила видовищною фотосесією на даху хмарочосу
Топ-модель Вітторія Черетті знялась для тематичної фотосесії "On Edge". Наречена американського актора Леонардо Ді Капріо сфотографувалася над вулицями Манхеттена.
Знімки з'явились у Dazed Magazine.
Наречена Ді Капріо приголомшила неймовірною фотосесією
Зйомка оформлена Імрухом Ашею. Вітторія, яка позувала на даху хмарочоса, приміряла сукні від Gucci. Фотографував Черетті Тібо Греве. Зачіску красуні зробила Акемі Кісіда,а макіяж — Сесіль Паравіна. 25-річна модель італійського походження зустрічається з 49-річною кінозіркою із серпня 2023 року після того, як їх помітили, коли вони йшли за морозивом у Санта-Барбарі.
Вітторія та Леонардо були вперше помічені після його роману з 28-річною Джіджі Хадід. Вітторія розлучилася з Маттео Міллері; вони одружилися в червні 2020 року.
Леонардо Ді Капріо зустрічався з Камілою Морроне п’ять років, перш ніж розбігтися у 2022 році, лише через кілька місяців після того, як їй виповнилося 25 років. Їхній розрив зміцнив образ Леонардо, згідно з яким він ніколи публічно не зустрічається з жінками старше 25 років.
Каміла та Леонардо були у стосунках з 2017 по 2022 рік. Вони вперше зустрілися в 2008 році, коли їй було 12 років, тому що її мама Лусіла Сола була в стосунках з Аль Пачіно, його другом.
Нагадаємо, американська модель Джіджі Хадід вперше за довгий час вийшла на подіум. А раніше назвали найкращу модель 2023 року.
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