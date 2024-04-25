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Наречена Ді Капріо вразила видовищною фотосесією на даху хмарочосу

25 квітня 2024 12:03
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Наречена Ді Капріо вразила видовищною фотосесією на даху хмарочосу
Модель Вітторія Черетті. Фото: Dazed
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Топ-модель Вітторія Черетті знялась для тематичної фотосесії "On Edge". Наречена американського актора Леонардо Ді Капріо сфотографувалася над вулицями Манхеттена.

Знімки з'явились у Dazed Magazine.

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Зйомка оформлена Імрухом Ашею. Вітторія, яка позувала на даху хмарочоса, приміряла сукні від Gucci. Фотографував Черетті Тібо Греве. Зачіску красуні зробила Акемі Кісіда,а макіяж — Сесіль Паравіна. 25-річна модель італійського походження зустрічається з 49-річною кінозіркою із серпня 2023 року після того, як їх помітили, коли вони йшли за морозивом у Санта-Барбарі.

 

Модель Вітторія Черетті. Фото: Dazed
Модель Вітторія Черетті. Фото: Dazed

 

Модель Вітторія Черетті. Фото: Dazed
Модель Вітторія Черетті. Фото: Dazed

 

Модель Вітторія Черетті. Фото: Dazed
Модель Вітторія Черетті. Фото: Dazed

 

Модель Вітторія Черетті. Фото: Dazed
Модель Вітторія Черетті. Фото: Dazed

 

Модель Вітторія Черетті. Фото: Dazed
Модель Вітторія Черетті. Фото: Dazed

 

Модель Вітторія Черетті. Фото: Dazed
Модель Вітторія Черетті. Фото: Dazed

Вітторія та Леонардо були вперше помічені після його роману з 28-річною Джіджі Хадід. Вітторія розлучилася з Маттео Міллері; вони одружилися в червні 2020 року.

Леонардо Ді Капріо зустрічався з Камілою Морроне п’ять років, перш ніж розбігтися у 2022 році, лише через кілька місяців після того, як їй виповнилося 25 років. Їхній розрив зміцнив образ Леонардо, згідно з яким він ніколи публічно не зустрічається з жінками старше 25 років.

Каміла та Леонардо були у стосунках з 2017 по 2022 рік. Вони вперше зустрілися в 2008 році, коли їй було 12 років, тому що її мама Лусіла Сола була в стосунках з Аль Пачіно, його другом.

Нагадаємо, американська модель Джіджі Хадід вперше за довгий час вийшла на подіум. А раніше назвали найкращу модель 2023 року. 

Леонардо Ді Капріо
закордонні зірки
зіркова пара
фотосесія

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