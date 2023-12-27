Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Назвали ім'я найкращої моделі 2023 року arrow

Назвали ім'я найкращої моделі 2023 року

27 грудня 2023 14:18
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Назвали ім'я найкращої моделі 2023 року
Обрали кращу модель року. Фото: instagram.com/anokyai/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Головна база даних про представників модної індустрії Models.com представив щорічні підсумки року, що минає. Експерти та читачі обрали модель року — 26-річну Анок Яй.

Про це пише Models.com.

Читайте також:

Модель року народилася в Єгипті

Анок Яй у віці трьох років разом із родиною переїхала до США. Анок є першою моделлю південносуданського походження та другою темношкірою моделлю після Наомі Кемпбелл, що відкрила показ Prada. Друге місце у боротьбі за звання найкращої поділили Палома Ельсессер та Белла Хадід.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ROCK (@anokyai)

Анок Яй брала участь у дефіле для Hermès, Chanel, Mugler, Versace і Tom Ford.

Усе зводиться до поради, яку їй дав її агент, а саме: "Знай, що ти — це бізнес. Це була найкраща порада, яку я коли-небудь отримував. Зрештою, ви — це бізнес", — каже Яй.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ROCK (@anokyai)

Цікаво, що Яй виробила звичку розповідати дизайнерам, які образи вона хоче носити для показів. Як правило, кастинг-директори та дизайнери призначають вбрання моделям, але Яй не знала про це, коли тільки почала працювати моделлю.

"Кожен бренд казав "так". Але одного разу вони зателефонували моєму агенту і запитали: "Що ти їй сказав?". Інколи, якщо ви достатньо нахабні, щоб попросити те, що хочете, ви просто можете це отримати", — говорить зіркова красуня.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ROCK (@anokyai)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ROCK (@anokyai)

Останнім часом Яй розвиває ще одну навичку: візуального художника. Вона закінчила Black Rock Senegal, засновану Кехінде Вайлі, і особливо любить малювати своїх друзів. Її робота як моделі живить її мистецтво, і навпаки.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ROCK (@anokyai)

"Я завжди зосереджена на формі, текстурі, на тому, як тканина рухається, і на освітленні", — каже вона.

Нагадаємо, Кендалл Дженнер розкритикували за фото у хутрі за мільйон гривень.

Раніше розкішна Ешлі Грем знялась топлес у грайливій фотосесії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

15 грудня 2023

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

14 грудня 2023

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

15 грудня 2023

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

15 грудня 2023
Новина з фото

16:34 З глибин океану біля Антарктиди підняли невідому істоту, схожу на інопланетну

Актуальне по темі