Назвали ім'я найкращої моделі 2023 року

Обрали кращу модель року. Фото: instagram.com/anokyai/

Головна база даних про представників модної індустрії Models.com представив щорічні підсумки року, що минає. Експерти та читачі обрали модель року — 26-річну Анок Яй.

Про це пише Models.com.

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Анок Яй у віці трьох років разом із родиною переїхала до США. Анок є першою моделлю південносуданського походження та другою темношкірою моделлю після Наомі Кемпбелл, що відкрила показ Prada. Друге місце у боротьбі за звання найкращої поділили Палома Ельсессер та Белла Хадід.

Анок Яй брала участь у дефіле для Hermès, Chanel, Mugler, Versace і Tom Ford.

Усе зводиться до поради, яку їй дав її агент, а саме: "Знай, що ти — це бізнес. Це була найкраща порада, яку я коли-небудь отримував. Зрештою, ви — це бізнес", — каже Яй.

Цікаво, що Яй виробила звичку розповідати дизайнерам, які образи вона хоче носити для показів. Як правило, кастинг-директори та дизайнери призначають вбрання моделям, але Яй не знала про це, коли тільки почала працювати моделлю.

"Кожен бренд казав "так". Але одного разу вони зателефонували моєму агенту і запитали: "Що ти їй сказав?". Інколи, якщо ви достатньо нахабні, щоб попросити те, що хочете, ви просто можете це отримати", — говорить зіркова красуня.

Останнім часом Яй розвиває ще одну навичку: візуального художника. Вона закінчила Black Rock Senegal, засновану Кехінде Вайлі, і особливо любить малювати своїх друзів. Її робота як моделі живить її мистецтво, і навпаки.

"Я завжди зосереджена на формі, текстурі, на тому, як тканина рухається, і на освітленні", — каже вона.

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