Невеста Ди Каприо поразила зрелищной фотосессией на крыше небоскреба

Модель Виттория Черетти. Фото: Dazed

Топ-модель Виттория Черетти снялась для тематической фотосессии On Edge. Невеста американского актера Леонардо Ди Каприо сфотографировалась над улицами Манхэттена.

Снимки появились в Dazed Magazine.

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Съемка оформлена Имрухом Ашей. Виттория, позировавшая на крыше небоскреба, примеряла платья от Gucci. Фотографировал Черетти Тибо Греве. Прическу красавице сделала Акеми Кисида, а макияж — Сесиль Паравина. 25-летняя модель итальянского происхождения встречается с 49-летней кинозвездой с августа 2023 года после того, как их заметили, когда они шли за мороженым в Санта-Барбаре.

Модель Виттория Черетти. Фото: Dazed

Модель Виттория Черетти. Фото: Dazed

Модель Виттория Черетти. Фото: Dazed

Модель Виттория Черетти. Фото: Dazed

Модель Виттория Черетти. Фото: Dazed

Модель Виттория Черетти. Фото: Dazed

Виттория и Леонардо были впервые замечены после его романа с 28-летней Джиджи Хадид. Виттория развелась с Маттео Миллери; они женились в июне 2020 года.

Леонардо Ди Каприо встречался с Камиллой Морроне пять лет, прежде чем разбежаться в 2022 году, лишь спустя несколько месяцев после того, как ей исполнилось 25 лет. Их разрыв укрепил образ Леонардо, согласно которому он никогда публично не встречается с женщинами старше 25 лет.

Камила и Леонардо были в отношениях с 2017 по 2022 год. Они впервые встретились в 2008 году, когда ей было 12 лет, потому что ее мама Лусила Сола была в отношениях с Аль Пачино, его другом.

Напомним, американская модель Джиджи Хадид впервые за долгое время вышла на подиум. А раньше назвали лучшую модель 2023 года.