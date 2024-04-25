Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Невеста Ди Каприо поразила зрелищной фотосессией на крыше небоскреба arrow

Невеста Ди Каприо поразила зрелищной фотосессией на крыше небоскреба

25 апреля 2024 12:03
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Невеста Ди Каприо поразила зрелищной фотосессией на крыше небоскреба
Модель Виттория Черетти. Фото: Dazed
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Топ-модель Виттория Черетти снялась для тематической фотосессии On Edge. Невеста американского актера Леонардо Ди Каприо сфотографировалась над улицами Манхэттена.

Снимки появились в Dazed Magazine.

Читайте также:

Невеста Ди Каприо ошеломила невероятной фотосессией

Съемка оформлена Имрухом Ашей. Виттория, позировавшая на крыше небоскреба, примеряла платья от Gucci. Фотографировал Черетти Тибо Греве. Прическу красавице сделала Акеми Кисида, а макияж — Сесиль Паравина. 25-летняя модель итальянского происхождения встречается с 49-летней кинозвездой с августа 2023 года после того, как их заметили, когда они шли за мороженым в Санта-Барбаре.

 

Модель Виттория Черетти. Фото: Dazed
Модель Виттория Черетти. Фото: Dazed

 

Модель Виттория Черетти. Фото: Dazed
Модель Виттория Черетти. Фото: Dazed

 

Модель Виттория Черетти. Фото: Dazed
Модель Виттория Черетти. Фото: Dazed

 

Модель Виттория Черетти. Фото: Dazed
Модель Виттория Черетти. Фото: Dazed

 

Модель Виттория Черетти. Фото: Dazed
Модель Виттория Черетти. Фото: Dazed

 

Модель Виттория Черетти. Фото: Dazed
Модель Виттория Черетти. Фото: Dazed

Виттория и Леонардо были впервые замечены после его романа с 28-летней Джиджи Хадид. Виттория развелась с Маттео Миллери; они женились в июне 2020 года.

Леонардо Ди Каприо встречался с Камиллой Морроне пять лет, прежде чем разбежаться в 2022 году, лишь спустя несколько месяцев после того, как ей исполнилось 25 лет. Их разрыв укрепил образ Леонардо, согласно которому он никогда публично не встречается с женщинами старше 25 лет.

Камила и Леонардо были в отношениях с 2017 по 2022 год. Они впервые встретились в 2008 году, когда ей было 12 лет, потому что ее мама Лусила Сола была в отношениях с Аль Пачино, его другом.

Напомним, американская модель Джиджи Хадид впервые за долгое время вышла на подиум. А раньше назвали лучшую модель 2023 года.

Леонардо Ди Каприо
зарубежные звезды
звездная пара
фотосессия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри