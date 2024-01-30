Наречена Ді Капріо оголила розкішну фігуру на модному показі

Модель Вітторія Черетті. Фото: WireImage

Дівчина Леонардо Ді Капріо Вітторія Черетті вийшла на подіум під час показу мод Les Sculptures Jacquemus у Fondation Maeght у паризькому Сен-Поль-Де-Вансі. 25-річна модель італійського походження зустрічалася з 49-річною кінозіркою із серпня 2023 року після того, як їх помітили, коли вони йшли за морозивом у Санта-Барбарі.

Про це пише Daily Mail.

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Вітторія показала свій прес у чорному кроп-топі в поєднанні з облягаючими брюками та стильною сумочкою. Вона випромінювала впевненість, прогулюючись подіумом у чорних лакованих туфлях на шпильці.

Модель Вітторія Черетті. Фото: WireImage

Модель Вітторія Черетті. Фото: WireImage

Вітторія та Леонардо були вперше помічені у серпні 2023 року після його роману з 28-річною Джіджі Хадід. Вітторія розлучилася з Маттео Міллері; вони одружилися в червні 2020 року.

Леонардо Ді Капріо зустрічався з Камілою Морроне п’ять років, перш ніж розбігтися у 2022 році, лише через кілька місяців після того, як їй виповнилося 25 років. Їхній розрив зміцнив образ Леонардо, згідно з яким він ніколи публічно не зустрічається з жінками старше 25 років.

Однак незабаром після цього він зустрічався з Джіджі, якій на той час було 28 років. Каміла та Леонардо були у стосунках з 2017 по 2022 рік. Вони вперше зустрілися в 2008 році, коли їй було 12 років, тому що її мама Лусіла Сола була в стосунках з Аль Пачіно, його другом.

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