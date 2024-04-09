Невеста Паттиннсона в нижнем показала, как выглядит ее фигура после родов

Модель Сьюки Уотерхаус. Фото: instagram.com/sukiwaterhouse/

Модель Сьюки Вотерхаус, недавно ставшая мамой впервые, показала тело после родов. Звезда поделилась фото в нижнем белье.

Снимок невеста Роберта Паттинсона запостила в своем Instagram.

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Сьюки Уотерхаус гордится своей фигурой после родов

На фотографиях певица делает селфи, демонстрируя живот после родов. Интересно, что пол и имя малыша, который стал первым ребенком для Сьюки и ее возлюбленного Роберта Паттинсона, до сих пор не раскрывается.

"В послеродовом периоде так много радости, смеха, слез и гормонов. Я горжусь тем, что прошло мое тело, а также добротой и нежностью, которые я проявила к себе в этот период", — написала она.

О необходимости обновления после родов часто высказываются звезды. Например, Линдси Лохан признавалась, что после рождения сына ей не было дела до того, как она выглядит, и о беговой дорожке она даже не думала.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус встречаются с 2018 года. Долгое время они скрывали свои отношения, но в конце 2022 совместно появились и подтвердили роман.

Напомним, звезда "Сплетницы" женится. А невеста Роберта Паттинсона показала их первенца.