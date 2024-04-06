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Невеста Роберта Паттинсона впервые показала их новорожденного ребенка

6 апреля 2024 07:18
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Невеста Роберта Паттинсона впервые показала их новорожденного ребенка
Актер Роберт Паттинсон и модель Сьюки Уотерхаус. Фото: instagram.com/doseofsuki/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель Сьюки Уотерхаус подтвердила слухи о том, что она стала мамой. Певица опубликовала снятое на пленку фото с новорожденным на руках.

Фото Уотерхаус запостила в Instagram.

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Ранее 37-летний Роберт Паттинсон и 32-летняя Сьюки Уотерхаус заметили на прогулке с коляской. О беременности Сьюки стало известно в ноябре прошлого года.

"Добро пожаловать в наш мир, ангел", — написала она. Пол малыша и его имя остаются неизвестными.

 

В декабре прошлого года появились слухи о помолвке актеров после того, как певицу заметили с кольцом с большим бриллиантом на безымянном пальце.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус встречаются с 2018 года. Долгое время они скрывали свои отношения, но в конце 2022 совместно появились и подтвердили роман. В интервью Сьюки неоднократно признавалась, что очень счастлива в новых отношениях, особенно на фоне прошлых неудач.

Напомним, звезда "Сплетницы" обручился.

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