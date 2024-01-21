Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Наречена Роналду підкреслила пишні форми мереживним міні arrow

Наречена Роналду підкреслила пишні форми мереживним міні

21 січня 2024 10:48
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Наречена Роналду підкреслила пишні форми мереживним міні
Джорджинна Родрігез. Фото: Shutterst
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Джорджинна Родрігез відома своїми модними ансамблями та гламурним дизайнерським вбранням. І цього разу вона подбала про те, щоб усі погляди були прикуті до неї, коли вона обрала білу мереживну сукню для церемонії нагородження Globe Soccer Awards у Дубаї.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Яскравий вихід коханої Кріштіану Роналду

29-річна інфлюенсерка супроводжувала свого партнера Кріштіану Роналду. Іспанська модель засвітила своє глибоке декольте в приголомшливій сукні з вирізом на грудях. Гламурний образ вона доповнила білими туфлями на високих підборах та бордовою сумочкою.

 

Джорджинна Родрігез. Фото: Shutterst
Джорджинна Родрігез. Фото: Shutterst

Пара є батьками Алани, 5 років, і Белли, 18 місяців. Вони трагічно втратили брата-близнюка Белли, Ейнджела, коли він помер під час пологів у квітні 2022 року.

Джорджина також є мачухою трьох дітей Роналду: Кріштіану-молодшого, 13 років, і близнюків Матео і Єви, шести років.

У шоу Netflix вона сказала: "Я дуже боялася кожного УЗД до народження близнюків. Я почувалася дуже напруженою, тому що у мене були три викидні, і я повернулася додому розбитою".

Нагаадємо, Наталі Портман, "Барбі" та Розамунд Пайк вразили сміливим вбранням на врученні кінопремії.

Раніше наречена Роналду у смарагдах та перлах показала свої гламурні будні.

Кріштіану Роналду
Джорджина Родрігес
закордонні зірки
зіркова пара

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

Актуальне по темі