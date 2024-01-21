Наречена Роналду підкреслила пишні форми мереживним міні
Джорджинна Родрігез відома своїми модними ансамблями та гламурним дизайнерським вбранням. І цього разу вона подбала про те, щоб усі погляди були прикуті до неї, коли вона обрала білу мереживну сукню для церемонії нагородження Globe Soccer Awards у Дубаї.
Про це пише Daily Mail.
Яскравий вихід коханої Кріштіану Роналду
29-річна інфлюенсерка супроводжувала свого партнера Кріштіану Роналду. Іспанська модель засвітила своє глибоке декольте в приголомшливій сукні з вирізом на грудях. Гламурний образ вона доповнила білими туфлями на високих підборах та бордовою сумочкою.
Пара є батьками Алани, 5 років, і Белли, 18 місяців. Вони трагічно втратили брата-близнюка Белли, Ейнджела, коли він помер під час пологів у квітні 2022 року.
Джорджина також є мачухою трьох дітей Роналду: Кріштіану-молодшого, 13 років, і близнюків Матео і Єви, шести років.
У шоу Netflix вона сказала: "Я дуже боялася кожного УЗД до народження близнюків. Я почувалася дуже напруженою, тому що у мене були три викидні, і я повернулася додому розбитою".
Нагаадємо, Наталі Портман, "Барбі" та Розамунд Пайк вразили сміливим вбранням на врученні кінопремії.
Раніше наречена Роналду у смарагдах та перлах показала свої гламурні будні.
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