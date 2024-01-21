Невеста Роналду подчеркнула пышные формы кружевным мини.

Джорджинна Родригез. Фото: Shutterst

Джорджинна Родригез известна своими модными ансамблями и гламурными дизайнерскими нарядами. И на этот раз она позаботилась о том, чтобы все взгляды были прикованы к ней, когда она выбрала белое кружевное платье для церемонии награждения Globe Soccer Awards в Дубае.

Об этом пишет Daily Mail.

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29-летняя инфлюэнсер сопровождала своего партнера Криштиану Роналду. Испанская модель засветила свое глубокое декольте в платье с вырезом на груди. Гламурный образ дополнила белыми туфлями на высоком каблуке и бордовой сумочкой.

Джорджина Родригез. Фото: Shutterst

Пара является родителями Аланы, 5 лет, и Беллы, 18 месяцев. Они трагически потеряли брата-близнеца Беллы, Эйнджела, когда он умер во время родов в апреле 2022 года.

Джорджина также является мачехой троих детей Роналду: Криштиану-младшего, 13 лет, и близнецов Матео и Евы, шести лет.

В шоу Netflix она сказала: "Я очень боялась каждого УЗИ до рождения близнецов. Я чувствовала себя очень напряженно, потому что у меня было три выкидыша, и я вернулась домой разбитой".

Напомним, Натали Портман, "Барби" и Розамунд Пайк поразили смелым нарядом на вручении кинопремии.

Ранее невеста Роналду в изумрудах и жемчуге показала свои гламурные будни.