Наречена мільярдера Безоса засвітила пишні форми у прозорій сукні

Джефф Безос та його наречена Лорен Санчес. Фото: BACKGRID

Голова Amazon Джефф Безос та його наречена, колишня телеведуча Лорен Санчес у відвертому вбранні, були помічені після вечірки. Мільярдер днями відсвяткував своє 60-річчя.

Про це пише Daily Mail.

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Пара відвідала вечірку Доменіко Дольче та Стефано Габбани у Мілані, присвячену виходу нової чоловічої колекції Dolce & Gabbana. Репортери сфотографували закоханих, коли ті виходили з машини. На Санчес була прозора сукня, створена італійським модним будинком.

Джефф Безос та його наречена Лорен Санчес. Фото: BACKGRID

Джефф Безос та його наречена Лорен Санчес. Фото: Splashnews.com

Про стосунки Джеффа Безоса та Лорен Санчес стало відомо у січні 2019 року. Незадовго до цього мільярдер оголосив про розлучення з благодійницею Маккензі Скотт, з якою має чотирьох спільних дітей. У шлюбі вони прожили 25 років. Пропозиція вийти за нього заміж Джефф зробив Лорен у травні минулого року. Нещодавно в інтерв'ю Vogue пара розповіла про свої стосунки та плани на весілля.

Бізнесмену виповнилося 60 років, і його наречена відзначила цей ювілей зворушливим зверненням до нього в Instagram. Колишня телезірка написала про те, що "сміх Джеффа наповнює їхній дім", і подякувала йому за те, що він "дає їй привід посміхатися щодня".

"Подивіться, кому виповнюється 60. З днем народження, коханий. Сьогодні ще один день, коли твій сміх наповнює наш дім, і ця твоя усмішка освітлює кожну кімнату. Бажаю тобі простих радощів і тихих хвилин щастя. Нехай цей рік буде наповнений усім, що ти любиш, від спокійних ранків до радісних свят. Я сподіваюся, що кожен день приносить тобі незліченну кількість причин посміхнутися, так само як ти даєш мені привід посміхатися щодня. Кохаю тебе і з днем народження, моя любов", — прокоментувала Лорен.

У своїх Instagram Stories Лорен розповіла, що вони святкували його день народження в Парижі, Франція. Вона опублікувала фото з їхнього готельного номера, з вікна якого відкривається вид на Ейфелеву вежу.

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