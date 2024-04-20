Певица Настя Каменских скупалась в молоке и возмутила украинцев.

Украинская певица Настя Каменских. Фото: instagram/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских продолжает подогревать интерес к будущему релизу трека "MOLOKO". Теперь звезда залезла в металлический тазик с молоком ради лайков.

Видео выложили в Instagram.

Читайте также:

Настя Каменских шокировала украинцев купанием в молоке

Чего не сделаешь для просмотров. Украинская звезда Настя Каменских продолжает покорять испанскую и латино-американскую аудиторию. Она еще раз подогрела интерес к ее новому треку "MOLOKO". Однако, дату релиза держит секрет.

В этот раз звезда решила искупаться в молоке. Она надела прозрачный эпатажный "корсет" и сделала яркий макияж. Сияние звезды поняли не все подписчики.

Украинцы в шоке с нового стиля Насти Каменских

Вероятно зарубежная аудитория действительно стремится к веселым и пикантным песням, однако украинцы в большинстве своем не впечатлены творчеством Каменских. Они считаю сюжет трека примитивным, а видео-анонсы — слишком откровенными.

"С таким красивым голосом и такая бредятина".

"Моя детская психика травмирована".

"Было бы здорово, если бы своими испанскими песнями она не позорила Украину".

"Давала ее послушать нескольким знакомым испанцам. Во-первых, они сказали, почему такая пошлина. А во-вторых, ее никто не знает".

"Она ориентирована, чтобы позорить Украину. Хорошо, что популярна, еще бы с головой дружила..."

Комментарии о видео NK. Фото: instagram/kamenskux

Однако среди комментаторов были и одобрительные отзывы. Поклонники звезды считают, что такой забавный контент развлекает в сложные времена. Бытует мнение, что трек "MOLOKO" сделает певицу очень популярной.

"Большинству комментаторов нужно сходить к психотерапевту (это не шутка)! NK поддерживаю".

"Успокойтесь, песня не ориентирована на украинскую публику, как и большинство того, что делает Настя сейчас. Заграницей она очень популярна".

"А потом, когда она получит Grammy, они будут писать, так это наша украиночка".

"Люди, за что жить сейчас артистам? Они должны работать и удерживать команду. За что? Надо поддерживать своих, а не слушать соседскую музыку".

"Настя, ты настоящая трендсеттерка, потому что всегда решаешься на эксперименты, о которых другие артисты даже подумать не могут".

Сама певица относится к негативу спокойно. Даже опубликовала смешное видео, в котором кот хейтит ее анонс песни. Вероятно, Каменская воспринимает комментаторов с иронией.

Напомним, украинцы захейтили платье Насти Каменских, ведь она сравнила женщину с коровой. Также певица забыла о Потапе и флиртовала с обнаженным парнем — видео.