Настя Каменских собрала миллион гривен для ВСУ

Певица Настя Каменских. Фото: менеджмент певицы

Певица Настя Каменских собрала более миллиона гривен для ВСУ в туре "Я — Украина". Кроме донатов с каждого билета, на концертах были организованы аукционы, все средства которых пошли на благотворительность.

Об этом стало известно из социальных сетей Каменских.

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В общем, благодаря всеукраинскому туру и первому крупному сольному концерту в Киеве, артистка смогла передать на нужды ВСУ более миллиона гривен и две тонны гуманитарной помощи.

Певица Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Вторая часть тура проходила в прифронтовых городах. На каждый концерт тура приглашены военные медики. Также в Кривом Роге и Каменце концерт посетили подопечные центра поддержки беженцев "Я — Мариуполь". В Виннице продали флаг, подписанный парнями из спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "АРТАН". А в Полтаве футболку Андрея Пятова — украинского футболиста, многолетнего вратаря донецкого "Шахтера" и лимитированные картины от талантливого художника Дмитрия Крышовского, работы которого хранятся в частных коллекциях Бельгии, Франции, Англии и США.

За средства, собранные на концертах первой части тура "Я — Украина", были приобретены три автомобиля, которые сейчас на передовой помогают защитникам бороться с врагом.

Напомним, Настя Каменских представила нежный трек. А раньше Настя Каменских посетила красную дорожку с бойфрендом Меган Фокс.