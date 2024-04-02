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Настя Каменских собрала миллион гривен для ВСУ

2 апреля 2024 12:17
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Настя Каменских собрала миллион гривен для ВСУ
Певица Настя Каменских. Фото: менеджмент певицы
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Певица Настя Каменских собрала более миллиона гривен для ВСУ в туре "Я — Украина". Кроме донатов с каждого билета, на концертах были организованы аукционы, все средства которых пошли на благотворительность.

Об этом стало известно из социальных сетей Каменских.

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В общем, благодаря всеукраинскому туру и первому крупному сольному концерту в Киеве, артистка смогла передать на нужды ВСУ более миллиона гривен и две тонны гуманитарной помощи.

 

Настя Каменских собрала миллион гривен для ВСУ - фото 1
Певица Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Вторая часть тура проходила в прифронтовых городах. На каждый концерт тура приглашены военные медики. Также в Кривом Роге и Каменце концерт посетили подопечные центра поддержки беженцев "Я — Мариуполь". В Виннице продали флаг, подписанный парнями из спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "АРТАН". А в Полтаве футболку Андрея Пятова — украинского футболиста, многолетнего вратаря донецкого "Шахтера" и лимитированные картины от талантливого художника Дмитрия Крышовского, работы которого хранятся в частных коллекциях Бельгии, Франции, Англии и США.

За средства, собранные на концертах первой части тура "Я — Украина", были приобретены три автомобиля, которые сейчас на передовой помогают защитникам бороться с врагом.

Напомним, Настя Каменских представила нежный трек. А раньше Настя Каменских посетила красную дорожку с бойфрендом Меган Фокс.

война
ВСУ
Настя Каменских
украинские звезды

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