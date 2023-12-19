Наступний Одеський кінофестиваль проведуть у Києві

Одеський кінофестиваль . Фото: facebook.com/odesaiff/

Одеський кінофестиваль повідомив дати проведення заходу у 2024 року. Презентувати фільми будуть у Києві.

Про це повідомили у Facebook кінофестивалю.

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Одеський кінофестиваль відбудеться влітку 2024 року

15-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться у Києві. Його проведуть з 12 до 20 липня у столиці.

Подати свою стрічку на участь у конкурсній програмі може вже зараз. Кінофестиваль приймає ігрові, неігрові, анімаційні та експериментальні повнометражні українські фільми всіх жанрів, створені у 2023 або 2024 роках.

Переможці Національного конкурсу визначатимуть у номінаціях "Найкращий український повнометражний ігровий фільм" та "Найкращий український повнометражний документальний фільм".

Одеський кінофестиваль . Фото: facebook.com/odesaiff/

На фестивалі будуть переглядати і міжнародні фільми. Режисери можуть позмагатися у номінації "Найкращий європейський повнометражний фільм".

Подати заявку можна буде до 1 травня 2024 року. Для цього необхідно заповнити онлайн-форму на сайті кінофестивалю та надати усі зазначені в онлайн-формі матеріали.

Нагадаємо, що на премію "Оскар" потрапили 5 фільмів про Україну.

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