Следующий Одесский кинофестиваль проведут в Киеве
Одесский кинофестиваль сообщил дату проведения мероприятия в 2024 году. Презентовать фильмы будут в Киеве.
Об этом сообщили в Facebook кинофестиваля.
Одесский кинофестиваль состоится летом 2024 года
15-й Одесский международный кинофестиваль пройдет в Киеве. Его проведут с 12 по 20 июля в столице.
Подать свою ленту на участие в конкурсной программе может уже сейчас. Кинофестиваль принимает игровые, неигровые, анимационные и экспериментальные полнометражные фильмы всех жанров, созданные в 2023 или 2024 годах.
Победители Национального конкурса будут определяться в номинациях "Лучший украинский полнометражный игровой фильм" и "Лучший украинский полнометражный документальный фильм".
На фестивале будут смотреть и международные фильмы. Режиссеры могут посоревноваться в номинации "Лучший европейский полнометражный фильм".
Подать заявку можно до 1 мая 2024 года. Для этого необходимо заполнить онлайн-форму на сайте кинофестиваля и предоставить все указанные в онлайн-форме материалы.
Напомним, что на премию "Оскар" попали пять фильмов об Украине.
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