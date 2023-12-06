Наталья Могилевская в канун Рождества презентовала лирический хит

Певица Наталья Могилевская. Фото: менеджмент артистки

Певица Наталья Могилевская в канун Рождества презентовала новую музыкальную работу "Давай зустрінемо Різдво вдома". Клип получился душевным и передает праздничную атмосферу в кругу самых родных.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент певицы.

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Певица отметила, что, к сожалению, она, как и миллионы украинцев, не сможет встретить праздник всей своей семьей, но она знает точно, что это самая большая мечта каждого.

"У меня сегодня праздник — новогодняя премьера песни. Не удивляйтесь, что праздничное настроение пересекается немного лирическим куплетом. Сегодняшний праздник имеет привкус огромной грусти и переживаний. Но даже в такое ужасное и грустное время можно найти в своем сердце место для тепла, веры, любви, семейных ценностей и теплых воспоминаний с детства. Желаю всем счастливого Рождества и Нового года!", — отмечает Наталья Могилевская.

Поклонники артистки были в восторге от песни и не жалели комплиментов:

"Спасибо, так тепло от этой песни".

"Какая волшебная песня и невероятно красивый клип!"

"Как я ждала именно эту премьеру. Такая новогодняя семейная атмосфера в клипе, сразу вспоминаются моменты празднований с семьей", — комментируют новую работу Могилевской фолловеры.

Напомним, певец YAKTAK в новом клипе впервые показал своих родителей.

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