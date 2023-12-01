Оля Полякова представила новий україномовний трек "Вишні"

Співачка Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Вперше Оля Полякова виконала пісню "Вишні" під час прем'єри своєї концертної шоу програми "Все буде добре", що відбулася в березні 2023 у Києві. Пізніше вона прозвучала на фестивалі Лайми Вайкуле "Рандеву" у Латвії й була високо оцінена музичними критиками та шанувальниками співачки.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент зірки.

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Полякова відкрила сезон зимових свят новою піснею

Музику та слова композиції "Вишні" написала авторка "Королеви Ночі" Ольга Бажана, яка також написала для Полякової пісні, що стали основою її нової україномовної програми. Після презентації пісні на сольному концерті в Києві на початку року, прихильники відзначили "Вишні" за їхню глибину та душевність. Тож, напередодні зимових свят артистка переспівала трек, додавши йому новорічного настрою.

У композиції переплітаються теми надії, адже "з ніччю темною світанок завжди ходить поруч", вічного кохання: "ти завжди будеш зі мною в грудях десь ліворуч", сімейного затишку: "тихий вечір біля мами стане ще ціннішим", новорічного дива: "мрія здійсниться найголовніша. В Новий рік кохатиму сильніше", та головне — надії, яка приходить навесні, коли "розквітають білим цвітом вишні".

Сама Полякова прокоментувала пісню так: "Чекаємо того дня, коли прийде мирна весна і в кожному українському дворі розквітнуть вишні".

Нагадаємо, Оля Полякова здивувала заробітками коханого під час війни.

Раніше Полякова та її донька занедужали на Занзібарі.