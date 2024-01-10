Наталія Могилевська презентувала пісню про незламних українців

Наталія Могилевська. Фото: менеджмент співачки

Співачка Наталія Могилевська у попередніх інтервʼю обіцяла більше не співати сумних пісень, проте остання премʼєра стала винятком — артистка презентувала пісню "Одне велике серце".

Новий трек опублікували на YouTube-каналі співачки.

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Наталія Могилевська, попри свою обіцянку не випускати пісень про війну, презентовала пісню, яку присвятила всім незламним українцям. Людям, які попри війну продовжують жити, народжувати дітей, захищати країну. Автором пісні стала Ольга Бажана.

"Ця пісня була записана не за планом. Я сама нещодавно в інтервʼю говорила, що не хочу ніяких сумних пісень про війну, але це просто

крик душі! В нас одне велике серце. Ми кожну хвилину переживаємо разом...", — розповіла Могилевська.

Виконавиця також поділилася, що ще раз заспівати про війну її надихнув друг.

"Під останніми ракетами ледь не загинув мій друг Олег Воронович, з яким ми 14 років працювали над піснями для всіх моїх артистів і для мене", — розповіла Наталія.

Проте пісня присвячена всім українцям, які продовжують жити попри війну.

"Я відчуваю гордість, любов та співчуття до кожної людини, яка знаходиться у величезному страху, і перемагає кожен день цей страх. Виходить на роботу, виховує дітей, знаходить силу, любов та наснагу жити. Перед очима — тисячі людей за ці два роки, тисячі обіймів і слів підтримки одне одному... Ми вже переможці!", — написала співачка.

Сам трек народився дуже швидко. Могилевська розповіла, що авторка пісні Ольга Бажана навіть в машині по дорозі на студію, дописувала слова, змінюючи на ще щось важливіше, емоційніше, щось потужніше.

Нагадаємо, Наталія Могилевська стала мамою.

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