Наталья Могилевская презентовала песню о несгибаемых украинцах

Наталья Могилевская. Фото: менеджмент певицы

Певица Наталья Могилевская в предыдущих интервью обещала больше не петь грустные песни, однако последняя премьера стала исключением — артистка презентовала песню "Одне велике серце".

Новый трек был опубликован на YouTube-канале певицы.

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Крик души Натальи Могилевской

Наталья Могилевская, несмотря на свое обещание не выпускать песни о войне, представила песню, которую посвятила всем непобедимым украинцам. Людям, которые несмотря на войну, продолжают жить, рожать детей, защищать страну. Автором песни стала Ольга Бажана.

"Эта песня была записана не по плану. Я сама недавно в интервью говорила, что не хочу никаких печальных песен о войне, но это просто

крик души! У нас одно большое сердце. Мы каждую минуту переживаем вместе...", — рассказала Могилевская.

Исполнительница также поделилась, что еще раз спеть о войне ее вдохновил друг.

"Под последними ракетами чуть не погиб мой друг Олег Воронович, с которым мы 14 лет работали над песнями для всех моих артистов и для меня", — рассказала Наталья.

Однако песня посвящена всем украинцам, которые продолжают жить, несмотря на войну.

"Я чувствую гордость, любовь и сострадание к каждому человеку, который находится в огромном страхе, и побеждает каждый день этот страх. Выходит на работу, воспитывает детей, обретает силу, любовь и воодушевление жить. Перед глазами — тысячи людей за эти два года, тысячи объятий и слов поддержки друг другу... Мы уже победители!", — написала певица.

Сам трек родился очень быстро. Могилевская рассказала, что автор песни Ольга Бажана даже в машине по дороге на студию, дописывала слова, меняя еще что-то более важное, эмоциональное, что-то мощнее.

Напомним, Наталья Могилевская стала мамой.

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