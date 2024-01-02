Наталія Могилевська зізналася, чому приховувала дітей і назвала їхні імена

Наталія Могилевська з доньками: Мішель і Софією. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська, яка нещодавно шокувала звісткою, що під час повномасштабного вторгнення вдочерила двох дівчат, розповіла про їхню адаптацію та розкрила імена. Також вона вперше показала свого коханого.

Особистим поділилася в інтерв'ю Олені Фроляк.

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Співачка Наталія Могилевська розповіла, чому так довго приховувала своїх дітей, яких удочерила з чоловіком, а саме — півтора роки.

"Кожна хвилина мого мовчання для них була конче необхідна і вкрай важлива. Я щаслива, що мені вдалося дати їм цей час. Сьогодні це щасливі й розслаблені дітки. Нам треба було просто "прорости" одне в одного, стати родиною. І в затишку й спокої нам вдалося це зробити", — крізь сльози поділилася виконавиця.

Також вона вперше назвала імена 2-річної та 10-річої дівчат, їх звати Мішель і Софія.

Раніше зірка розповідала, що дівчата, коли потрапили до неї, були дуже травмовані через війну. Старша дівчинка неодноразово рятувала молодшу, вірогідно, від обстрілів.

Саме тому Могилевська дала дітям час на адаптацію. І хоча тепер вона повідомила цю новину, все одно їхні обличчя показувати поки не збирається, адже не хоче, щоб їх пізнавали.

До речі, свого коханого співачка також ретельно приховує. Однак у нещодавно вона вперше його показала. У сюжеті ТСН про всиновлення дітей зявилися кадри, на яких Могилевська обіймає чоловіка у військовій формі. Щоправда, його обличчя не видно.

Наталія Могилевська з коханим. Скриншот з сюжету 1+1

Нагадаємо, раніше ми писали, що дружина Тімура Мірошниченка подякувала Могилевській за всиновлених дітей.

Також ми повідомляли, що дружина Остапчука прокоментувала материнство Могилевської.