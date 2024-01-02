Наталія Могилевська зізналася, чому приховувала дітей і назвала їхні імена
Наталія Могилевська, яка нещодавно шокувала звісткою, що під час повномасштабного вторгнення вдочерила двох дівчат, розповіла про їхню адаптацію та розкрила імена. Також вона вперше показала свого коханого.
Особистим поділилася в інтерв'ю Олені Фроляк.
Могилевська розповіла більше про дітей
Співачка Наталія Могилевська розповіла, чому так довго приховувала своїх дітей, яких удочерила з чоловіком, а саме — півтора роки.
"Кожна хвилина мого мовчання для них була конче необхідна і вкрай важлива. Я щаслива, що мені вдалося дати їм цей час. Сьогодні це щасливі й розслаблені дітки. Нам треба було просто "прорости" одне в одного, стати родиною. І в затишку й спокої нам вдалося це зробити", — крізь сльози поділилася виконавиця.
Також вона вперше назвала імена 2-річної та 10-річої дівчат, їх звати Мішель і Софія.
Раніше зірка розповідала, що дівчата, коли потрапили до неї, були дуже травмовані через війну. Старша дівчинка неодноразово рятувала молодшу, вірогідно, від обстрілів.
Саме тому Могилевська дала дітям час на адаптацію. І хоча тепер вона повідомила цю новину, все одно їхні обличчя показувати поки не збирається, адже не хоче, щоб їх пізнавали.
До речі, свого коханого співачка також ретельно приховує. Однак у нещодавно вона вперше його показала. У сюжеті ТСН про всиновлення дітей зявилися кадри, на яких Могилевська обіймає чоловіка у військовій формі. Щоправда, його обличчя не видно.
Нагадаємо, раніше ми писали, що дружина Тімура Мірошниченка подякувала Могилевській за всиновлених дітей.
Також ми повідомляли, що дружина Остапчука прокоментувала материнство Могилевської.
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