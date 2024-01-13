Наталка Денисенко у бікіні показала, як відпочиває у Карпатах
Українська акторка Наталка Денисенко відпочиває у Карпатах. Вона розповіла, що найбільше їй сподобалось у горах.
Зірка виклала фото в instagram.
Наталка Денисенко похизувалась стрункою фігурою на відпочинку
Українська акторка Наталка Денисенко відпочиває у Карпатах. Вона відвідала СПА-комплекс і була в захваті від нього. Артистка попарилась у лазні, зробила масажні процедури і навіть покупалась у чані. З її слів, це неймовірний ретріт, про який вона давно мріяла.
Акторка виклала кілька світлин з відпочинку, на яких вона лише у бікіні. Тіло зірки має підтягнутий вигляд.
"На жаль, іноді тільки болючі уроки дають зрозуміти, що треба дуже любити, цінувати і піклуватися про себе! Спочатку про себе", — написала зірка після відвідування басейну.
Раніше Наталка Денисенко зустріла Новий рік з чоловіком, який служить в ЗСУ.
Також Денисенко згадала, як під час війни їй писав режисер з Росії.
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