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Наталка Денисенко у бікіні показала, як відпочиває у Карпатах

13 січня 2024 14:32
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Наталка Денисенко у бікіні показала, як відпочиває у Карпатах
Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Українська акторка Наталка Денисенко відпочиває у Карпатах. Вона розповіла, що найбільше їй сподобалось у горах.

Зірка виклала фото в instagram.

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Українська акторка Наталка Денисенко відпочиває у Карпатах. Вона відвідала СПА-комплекс і була в захваті від нього. Артистка попарилась у лазні, зробила масажні процедури і навіть покупалась у чані. З її слів, це неймовірний ретріт, про який вона давно мріяла.

Акторка виклала кілька світлин з відпочинку, на яких вона лише у бікіні. Тіло зірки має підтягнутий вигляд.

Наталка Денисенко в Карпатах
Наталка Денисенко в лазні. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

"На жаль, іноді тільки болючі уроки дають зрозуміти, що треба дуже любити, цінувати і піклуватися про себе! Спочатку про себе", — написала зірка після відвідування басейну.

Наталка Денисенко в басейні
Наталка Денисенко в басейні. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Раніше Наталка Денисенко зустріла Новий рік з чоловіком, який служить в ЗСУ.

Також Денисенко згадала, як під час війни їй писав режисер з Росії.

відпочинок
Карпати
актори
Наталка Денисенко
українські зірки

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