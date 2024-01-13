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Наталка Денисенко в бикини показала, как отдыхает в Карпатах

13 января 2024 14:32
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Наталка Денисенко в бикини показала, как отдыхает в Карпатах
Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинская актриса Наталка Денисенко отдыхает в Карпатах. Она рассказала, что больше всего ей понравилось в горах.

Звезда положила фото в instagram.

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Украинская актриса Наталка Денисенко отдыхает в Карпатах. Она посетила СПА-комплекс и была в восторге от него. Артистка попарилась в бане, совершила массажные процедуры и даже покупалась в чане. По ее словам, это невероятный ретрит, о котором она давно мечтала.

Актриса выложила несколько фотографий с отдыха, на которых она только в бикини. Тело звезды выглядит подтянутым.

Наталья Денисенко в Карпатах
Наталка Денисенко в бане. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

"К сожалению, иногда только болезненные уроки дают понять, что нужно очень любить, ценить и заботиться о себе! Сначала о себе", — написала звезда после посещения бассейна.

Наталья Денисенко в бассейне
Наталка Денисенко в бассейне. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Ранее Наталка Денисенко встретила Новый год с мужем, служащим в ЗСУ.

Также Денисенко вспомнила, как во время войны писал режиссер из России.

отдых
Карпаты
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Наталка Денисенко
украинские звезды

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