Наталка Денисенко в бикини показала, как отдыхает в Карпатах
Украинская актриса Наталка Денисенко отдыхает в Карпатах. Она рассказала, что больше всего ей понравилось в горах.
Звезда положила фото в instagram.
Наталка Денисенко похвасталась стройной фигурой на отдыхе
Украинская актриса Наталка Денисенко отдыхает в Карпатах. Она посетила СПА-комплекс и была в восторге от него. Артистка попарилась в бане, совершила массажные процедуры и даже покупалась в чане. По ее словам, это невероятный ретрит, о котором она давно мечтала.
Актриса выложила несколько фотографий с отдыха, на которых она только в бикини. Тело звезды выглядит подтянутым.
"К сожалению, иногда только болезненные уроки дают понять, что нужно очень любить, ценить и заботиться о себе! Сначала о себе", — написала звезда после посещения бассейна.
Ранее Наталка Денисенко встретила Новый год с мужем, служащим в ЗСУ.
Также Денисенко вспомнила, как во время войны писал режиссер из России.
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